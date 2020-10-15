15 Ekim 2020 Perşembe 13:59 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 13:59

Eya Clean Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Ceyhan şu dönemde, “Ürünlerimiz biyosidal ruhsatı olan genel temizleyiciler ile bakterileri ve mikropları %99,9 oranında yok etmekte. Bizler için sağlık her şeyden önce gelmekte. Birçok müşterilerimiz içeriklerinin nasıl olduğu belli olmayan temizlik ürünlerinden zehirlenip, sonrasında alerjik reaksiyonlarla karşılaşmıştı. Bizlerde bu konudaki hassasiyetimizle birlikte tüm kullanıcılarımıza özel ürünler geliştirdik. Testlerimiz ve kullanıcıların deneyimleri sonrasında hiçbir yan etkisi olmayan tamamen doğal ve kesin sonuçlar alınan ürünlerimizi satışa sunduk. Ürünlerimize yönelim gün geçtikçe artmakta. Gerek sosyal medya satışlarımız gerek ise web sitemizden gelen siparişlere yetişemiyoruz” diye ifade etti.

Bildiğimiz üzere ev ve işyeri temizliğinde her ne kadar çok dış piyasa ürünlerini kullanırsak kullanalım içeriğindeki yazan hammaddelerin tam anlamıyla neler olduğunu bilmemekteyiz. Bu tarz ürünler çeşitli koltuk, halı, yatak, ıslak zemin vb. gibi yerlerde kullanılsa da sonrasında kullanıcılara nefes darlığı, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi reaksiyonlar yapabilmekte. Bu konuda Eya Clean ürünlerinin sahibi Mesut Ceyhan’ın ifadesine göre “almış olduğunuz ürünlerin içeriklerini çok dikkatli bir şekilde kontrol etmeniz gerekmektedir. Bir kullanıcı da herhangi bir etki etmezken bir diğer kullanıcı çok farklı etkiler yapabilmekte olup zehirlenmeye kadar yol açmaktadır. Bunun için özellikle market – raf ürünlerinde %100 doğallık yer almasa da içeriklerindeki bazı maddelerin sizlerin üzerindeki etkisini az çok tahmin edebilmektesinizdir. Mesela çamaşır suyu kullanımı kesinlikle çıplak el ile temas etmemesi gerekirken bazı kullanıcılar hiçbir eldiven kullanmadan bile uygulama yapabilmekte. Kiminde bir yan tesir yapmazken kiminde ise zona, el deformasyonu ile karşılaşılabilmektedir. Bunun için hangi ürünleri kullanırsanız kullanın içerik ve yan tesirlerini muhakkak dikkate alın” diye ifade etti.