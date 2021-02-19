Genç çift devlet desteğiyle tesis kurdu, dünyaya satıyor

DHA 19 Şubat 2021 Cuma 10:02 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 10:02

Kürşat Kılıç, üniversiteden mezun olduktan sonra 2014 yılında bankada çalışmaya başladı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na proje yapan firmada çalışan eşi Tuğçe Kılıç'la ticarete atılmaya karar veren Kılıç, bankadaki işinden ayrıldı. Çift, 2018 yılında 'TKDK IPARD II Projesi' dönemi kapsamında 1 milyon 730 bin TL'si hibe olmak üzere toplam 3 milyon TL'lik yatırım ile Keban Baraj Gölü üzerinde alabalık üretim tesisi kurdu. Tuğçe ve Kürşat Kılıç, yılda 200 ton üretimini yaptıkları alabalıkları firmalar aracılığıyla Avrupa'ya, Türki Cumhuriyetlere ve Japonya'ya ihraç etmeye başladı. 4 kişiyi istihdam eden çiftin hedefi, üretimi 400 tona çıkararak, işlerini büyütmek.

'400 TON KAPASİTEMİZ VAR'

Kürşat Kılıç, eşinin teşvikiyle bu işe girmeye karar verdiklerini belirterek, "Projeleri eşim yazdı. Bunun neticesinde 2017'de başlayan süreç projelendirme, yapım aşaması ve üretim safhası, bu yıl itibarıyla devam ediyor. 2018'de eşimin adına ilk projemizi bitirdik. Bu yıl da benim adıma ikinci projemizi bitirdik. Toplam 3 milyona yakın bir yatırım yaparken 1 milyon 730 bin TL'sini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan hibe aldık. Üretime devam ediyoruz. 400 ton üretim kapasitemiz var. Bu yıl 200 ton üreteceğiz ve kademeli olarak artıracağız. Balıklar Avrupa'ya, Türki Cumhuriyeti ve Japonya firmaları aracılığıyla ihraç ediliyor" diye konuştu.

'BÜYÜMEYİ PLANLIYORUZ'

Tuğçe Kılıç da eşinin kendisine destek olmak için bankadan ayrıldığını anlatarak, "Projemizi tamamladık. Koordinatörlüğün desteğiyle kendi çiftliğimizi kurma imkanı bulduk. 2 kişiyi ben, 2 kişiyi de eşim istihdam ediyor. Şu anda 200 tona yakın balık yetiştiriyoruz. Güzel gidiyor. İnşallah daha da büyümeyi planlıyoruz. 2 çocuk annesiyim, çocuklarıma da bakıyorum. Eşim sahadaki işleri, ben de ofis üzerinden geri kalan işleri yürütüyorum. Bu şekilde devam ediyoruz" dedi.