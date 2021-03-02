Hobi olarak başladı, gelir kapısı oldu

AA 02 Mart 2021 Salı 12:53 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 12:53

Ermiş, AA muhabirine, emekli olduktan sonra ilçe dışındaki bir yerde tarla alarak hobi amaçlı kaz, hindi ve tavuk yetiştirmeye başladığını söyledi.

Daha sonra hayvan sayısının artmasıyla yeni kümesler yaptığını ve çalışma alanını biraz daha genişlettiğini anlatan Ermiş, "Kendim için yaptığım küçük bir kulübenin yanına birkaç kümes daha yaptım ve buraya tavuk, horoz, hindi, ve kaz gibi hayvanlar aldım. 30 kanatlı hayvanla başladığım bu işte hayvan sayım kısa sürede ciddi arttı." dedi.

Hayvan sayısının artmasıyla bu işe ticari olarak baktığını belirten Ermiş, şöyle konuştu:

"Hayvanları yavaş yavaş isteyenlere sattım. Hem hobi edindim hem de para kazanmaya başladım. Kaz, tavuk, hindi ve benzeri hayvanların cinslerini arttırdım. Mesela Kars'ın meşhur kazını aldım ürettim, hindinin birçok cinsini üreterek çoğalttım. Tavuk ve horozun birçok türünü üretmeyi başardım. Bir ara bahçemdeki kanatlı hayvan sayısı 10 bine kadar yükseldi. Şimdi sülün, keklik ve bıldırcın da yetiştirmeye başladım. Kuluçka makineleri aldım."

Ermiş, yetiştirdiği kanatlı hayvanlara ilginin yoğun olduğunu, Tekirdağ merkez, Çorlu, Marmaraereğlisi ve Çerkezköy ilçelerinin yanı sıra İstanbul'dan da müşterilerinin olduğunu dile getirdi.