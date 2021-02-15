İki kuzen omuz omuza verdi, KOSGEB'den aldıkları destekle ithal edilen rulmanı üretti

AA 15 Şubat 2021 Pazartesi 11:33 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 11:33

Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile Bursa Teknik Üniversitesinin (BTÜ) düzenlediği girişimcilik eğitimine katılan amca çocukları Enes ve Muhittin Yıldırım, standart bilyeli rulmanların yerine hareket sağlayan yeni nesil bilyesiz lineer rulman imal etti.

KOSGEB'den aldıkları 210 bin liralık destekle Küçük Sanayi Sitesi'nde atölye kuran girişimciler, Ar-Ge sürecini tamamlayıp seri üretime geçmeyi planlıyor.

Makine teknisyeni Muhittin Yıldırım, AA muhabirine, 15 yıldır test cihazları ve teknik alanlarda çalıştığını belirterek, 2018'de kendi firmalarını kurduklarını söyledi.

İthal edilen doğrusal hareketli bilyesiz rulmanları Türkiye'de üretmek amacıyla yola çıktıklarını belirten Yıldırım, "Bu rulmanların yerli olması için bir çalışma başlattık ve sonuca da ulaştık. Uludağ Üniversitesi için yaptığımız cihazda şu anda beta testi gerçekleştiriliyor. Bunları tekstil cihazlarında, gıda sektöründe, su altında çalışan cihazlarda yani doğrusal hareketli bakım gerektiren bütün cihazlarda kullanabiliyoruz. Çok talebi olan, yurt dışından çok büyük maliyetlerle getirilen bir ürün. Bunu üretmeyi başardık." diye konuştu.

Yıldırım, doğrusal hareketli rulmanların, bilyeli olanlara göre daha temiz çalıştığını dile getirdi.

Ürettikleri ürünün, yüzeyindeki teflondan dolayı kendi kendini temizleme özelliği bulunduğunu aktaran Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı zamanda yüzeyde kesinlikle pas olmuyor, olsa dahi kendi kendini onarıyor. Zaten gıda sektöründe pasın kabul edilemeyeceğini herkes biliyor. O yüzden gıda sektöründe genelde teflonlu rulmanlar kullanılır. Sürekli yağlanması gereken bir sistem değil, yağ kesinlikle kullanılmıyor. Tıkanma olmaz, tozlanma olmaz, suyla alakalı herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Ar-Ge sonucuna göre doğrusal hareketli çalışan taşıma arabaları var, onlarda da uygulamayı düşünüyoruz. Bunun sayesinde makineleri daha uzun ömürlü bir şekilde çalıştırabileceğiz."

Yıldırım, seri üretime geçerek yoğun talebi karşılamaya çalışacaklarını ifade etti.

- "BAŞARILI SONUÇLAR ALDIK"

Makine mühendisi Enes Yıldırım ise bilyesiz rulmanlarla KOSGEB'e yaptıkları başvurunun kabul edilmesi üzerine cihazları temin ederek üretime başladıklarını bildirdi.

Rulman üretimi için laboratuvar da kurduklarını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Özel kimyasallarını burada üretiyoruz. Gelecekte bu rulmanlar çok fazla kullanılacak çünkü klasik rulmanlarda paslanma ve yağlanma problemleri var. Bunlar suyun altında ve gıda sektöründeki cihazlarda özellikle tercih ediliyor. Bu rulmanlar kendi kendine bakım ve temizlik yapıyor. Şu anda ithal edilen bir ürün. Türkiye'de senede 3-4 milyon dolarlık bir piyasası var, dünya genelinde daha fazla. 2019'da Uludağ Üniversitesine yaptığımız bir cihaz vardı. Bu cihazda kendi rulmanlarımızı kullandık ve gayet başarılı sonuçlar aldık. Yaklaşık 1 senedir cihazımız orada ve herhangi bir şikayet almadık."