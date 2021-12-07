İşinden istifa edip organik üretime yönelen kadın girişimci solucan gübresi üretiyor

AA 7 Aralık 2021 Salı 11:43 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 11:43

Kentte 1992'de tanıştığı ofis hayatından sıkılıp üretim yapmaya karar veren Semra Şahin, 2018'de muhasebe ve finans müdürlüğünden istifa edip, ne üretebileceğini araştırmaya başladı.

Kanser hastası sayısındaki artışı görerek organik tarım yapıp insanlara doğal ürünler sunmaya karar veren Şahin, bu süreçte varlığından haberdar olduğu solucan gübresi üretiminde Çorum bölgesindeki eksikliği de fark edip, bu alana yöneldi.

Türkiye'de sektörün öncüsü konumundaki kişilerden yaklaşık bir yıl eğitim alan Şahin, gerekli sertifikaları da tamamlayıp kiraladığı 750 metrekare kapalı alana sahip çiftliğin 15 metrekaresinde 500 bin solucanla 2019 yılında üretime başladı.

Katı gübre elde etmek üzere başladığı üretimde sahadan gelen talep doğrultusunda Hitit Üniversitesinden bilimsel destek alarak kendi markasıyla sıvı solucan gübresi üretmeyi başaran Şahin, kuruluşundan 2 yıl sonra yıllık 120 ton katı, 600 ton sıvı organik solucan gübresi üretimi kapasitesine ulaştı.

- "ORTA VADEDE HEDEFİM 32 MİLYON SOLUCANA ULAŞMAK"

Şahin, AA muhabirine, iyi bir eğitim sürecinin ardından başladığı üretimde sürekli büyüdüklerini belirtti.



Üretim kapasitesini sürekli artırdıklarını bildiren Şahin, "15 metrekare alanda 500 bin solucanla başladığım üretime şu an 750'si kapalı 1500 metrekare alanda 4 milyon 500 bin solucanla devam ediyoruz. Orta vadede hedefim 32 milyon solucana ulaşmak. 500 bin solucanla kayda değer bir üretim hacmine sahip değildik ama şu an 120 ton katı, 600 ton sıvı organik solucan gübresi üretme kapasitesine sahibiz." dedi.

Başlangıçta çeşitli sorunlarla karşılaşsa da üretme arzusuyla sorunları aşıp, iş yerini büyütmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Şahin, bazı sektör temsilcileri ile Hitit Üniversitesindeki akademisyenlerden büyük destek gördüğünü anlattı.

Solucan gübresi elde etmenin yaklaşık 6 aylık bir süreci kapsadığını dile getiren Şahin, "Özetle yaptığımız iş; solucanları besliyoruz, dışkıları alıyoruz, organik koşullarda işliyoruz ve çiftçimizin kullanımına sunuyoruz." diye konuştu.

Gübre elde etmek için öncelikle solucanlara yaşam alanı oluşturduklarını aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Solucanlar için mama dediğimiz ve 3-6 ay arasında hazırlanan kompostlarımız var. Büyükbaş hayvan gübresi ile organik atıkları belirli oranda karşılaştırıp, uygun ısıya getirip, 6 ay fermente ediyoruz. Sürecin sonunda elinize aldığınız madde ne hayvan dışkısı, ne meyve posası. Çok farklı bir forma giriyor ve elinize aldığınızda yağmur sonrası toprak kokusuna sahip yeni bir forma giriyor. Bu kompostlarımızı belli periyotlarda solucanlarımıza veriyoruz, beslenmelerini sağlıyoruz."

- "SAĞLIKLI GIDA TÜKETMEK, SAĞLIKLI BİREYLERİN YETİŞMESİNİ SAĞLIYOR"

Şahin, solucan gübresindeki bakterilerle "sölom" adı verilen solucan sıvısını birleştirip, tarımsal üretimde verimliliği yüzde 40'tan fazla artıran organik gübre elde ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Solucan gübresi hem toprağa hem bitkiye hem de insana faydalı. Toprağı beslediği için bu doğal olarak bitkiye yansıyor. Bitkiden aldığımız mahsul insana yansıyor. Sağlıklı gıda tüketmek, sağlıklı bireylerin yetişmesini sağlıyor. Solucan gübresi toprakta yüzde 40 oranında su kapasitesini artırıyor. Sahadan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Mesela şeker pancarından yüzde 46 verim artışı sağladık. Uygulanan alanla uygulanmayan alan arasında neredeyse iki katına varan büyüklük gördük. Soğanda dönümde 800 kilogram kadar verim artışı gördük. Ürüne ve bölgeye göre değişiklik göstermekle birlikte yüzde 30-40 civarında verim artışları sağladık."

