İşini bıraktı, topraksız tarım yapıyor: Çok fazla talep var

Üniversitede muhasebe eğitimi almasının ardından 20 yıl çeşitli firmalarda muhasebeci olarak çalışan Sibel Yıldız, kendi işini kurma hayaliyle yaptığı araştırma sonucu serada topraksız tarımla çilek üretimine yöneldi.

Aile birikiminin yanı sıra Ziraat Bankasından tarım kredisi kullanan Yıldız, 2019 yılında 1 dönümlük alanda çok katlı sera kurdu.

Yılın 10 ayı üretim yapan ve yıllık yaklaşık 10 tonluk kapasiteye ulaşan Yıldız, iyi tarım uygulamaları kullanarak ürettiği çileklere gösterilen yoğun talebe yanıt vermeye çalışıyor. Yıldız, yetiştirdiği çilekleri Manisa ve çevre illere satıyor.

Yıldız, sera kurmak isteyen girişimcilere de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla destek oluyor.

- "GÖRÜNDÜĞÜ KADAR BASİT OLMUYOR"

Sibel Yıldız, AA muhabirine, daha önce tarım deneyimi olmaması nedeniyle serayı kurarken endişelendiğini ancak eşinin desteğiyle yola çıktıklarını söyledi.

Yaptıkları işin göründüğünden daha zor olduğunu, özellikle ilk yıl çok zorlandıklarını belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Bu iş görsellerde göründüğü kadar basit olmuyor. Özellikle topraksız tarım Türkiye'de çok yeni. Bu işin bilincinde olan, bilgi ve destek alabileceğimiz kişilere ulaşmakta çok zorluk çektik. Bazı şeyleri yanılarak, yıkılarak öğrendik. O yüzden bu işi yapmak isteyen, bizle beraber öğrenmek isteyen insanlara, özellikle kadın girişimcilere destek vermek için sosyal medya hesabı açtım. Bu hesaptan 'bu işi nasıl yapabiliriz', 'nereden başlayabiliriz' gibi sorulara yanıt veriyoruz. Denemek isteyenlere yardımcı olmaya çalışıyoruz."

- TARLAYA GÖRE DAHA VERİMLİ

Destek oldukları kişilerin sera yatırımlarını gördükçe mutlu olduğunu ifade eden Yıldız, çok katlı üretim sistemini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bir dönümlük katlı seradan, topraklı tarımda 5 dönümde üretilecek ürünün alındığına dikkati çeken Yıldız, üretim maliyetlerinden de tasarruf edilebildiğini söyledi.

Yılın 10 ayında hasat imkanına sahip olduklarını belirten Yıldız, "Özellikle çilekte çok fazla talep var. Alanımız daha büyük olsa çok daha fazla ürünü piyasaya sunma imkanı bulacağız." dedi.

- İSTEYEN MÜŞTERİLER DALINDAN TOPLUYOR

Çok katlı serada, isteyen müşterilere kendi çileklerini toplama imkanı sunuluyor.

Ailesiyle seraya gelerek çilek toplayan Mehmet Hatun, "Bizim için güzel bir aktivite. Tadı ve aroması oldukça güzel. Ailemle geldiğimizde güzel bir etkinlik yapmış oluyoruz." diye konuştu.