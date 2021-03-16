Kastamonu'da üretecek, Malezya'ya satacak: 100 ton ürün bekliyoruz

AA 16 Mart 2021 Salı 12:58 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 12:58

Ticaret Bakanlığının internet sitesinde çilek üretimiyle ilgili bilgi gören 30 yaşındaki Çevikoğlu, biraz daha araştırma yaptıktan sonra bu alana yatırım yapmaya karar verdi.

Kayınpederinin kent merkezine bağlı Eymür köyünde daha önce buğday ekilen 43 dönümlük arazisinde modern yöntemlerle çilek üretimine başlayan Çevikoğlu, ürünlerini de İstanbul'daki bir firma aracılığıyla Malezya'ya göndermeyi planlıyor.

Çevikoğlu, gazetecilere, evlenmeden önce İstanbul'da elektrik dağıtımı yapan bir şirkette çalıştığını söyledi.

Evlendikten sonra Kastamonu'ya geldiğini belirten Çevikoğlu, "4-5 yıldır evdeyim. Pandemi de olunca tamamen eve kapandık. Ne yapabilirim diye araştırmaya başladım. Çilek üretimini inceledim, araştırdım. Bunu eşimle paylaştım. Eşim de bana destek verdi. Bunu modern şekilde nasıl dikebiliriz, maliyeti nedir diye konuştuk." ifadelerini kullandı.

Kayınpederinin arazilerinin çilek için uygun olduğunu fark ettiklerini anlatan Çevikoğlu, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımızı ayarladık. Daha sonra ürettiğimiz mal elimizde kalmasın diye nerelere satabiliriz diye araştırdık. Ürünlerimiz çıktıktan sonra Malezya'ya göndereceğiz. Son cemrenin düşmesiyle çilek dikimimize başladık. Yaklaşık 100 ton ürün bekliyoruz. Hem birçok kadına çalışma imkanı sunduk hem aile bütçeme hem de ülke ekonomisine katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum."

Çilek tarlasında çalışan işçilerden Fatma Nakkaşoğlu da aile bütçesine katkı sağladığını dile getirerek, "Sarımsak dikiminde de çalışıyoruz. Çilek dikimi sarımsak dikiminden daha zor. Saat 07.30'da evden çıkıyoruz, akşam saat 18.00'de evimize dönüyoruz." dedi.

