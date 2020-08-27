Kiralık arazide ayçiçeği ve kabak üretimine başladı: 50 kişiye istihdam sağladı

DHA 27 Ağustos 2020 Perşembe 14:37 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 14:37

Tuncelili girişimci Bülent Açıkgöz, Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde Keban Baraj Gölü kıyısında hazineye ait bin dönümlük araziyi kiraladı. Tunceli genelinde yoğun tarımsal alanda tahıl üretiminin yapıldığını belirleyen Açıkgöz, ayçiçeği ve kabak ekimine karar verdi. Kiraladığı bin dönümlük arazinin yarısında ayçiçeği, diğer yarasında ise kabak üretime başlayan Açıkgöz, 50 kişiye de iş imkanı sağladı.

Bu yatırımla Tunceli'de farklı tarımsal ürünlerin de yetiştirilmesine de öncülük etmek istediğini söyleyen Açıkgöz, "Tunceli bölgesinde genelde arpa ve buğday üretimi yapılıyor. Amacım hem vatandaşa örnek olmak ve alternatif ürün üretimi için öncülük yapmak. Tunceli toprakları çok bakir ve verimlidir. Ayçiçeği üretimi yapılırsa verimi yüksek olur ki öyle oldu. Bölgemizde ilk kez ayçiçeği üretimi yaptım. Toprakta inanılmaz bir verim var. 500 dönümlük araziye ektiğimiz ayçiçeğini Türkiye'nin en kaliteli ürünü durumunda. Türkiye'nin hiçbir bölgesinde ürettiğimiz ayçiçeği boyutunda ve bu kalitende ayçiçeği üretilmemiştir. Toprağımız hiç bozulmamış, kalitesi ve verimi çok yüksek. Kimyasal ilaç kullanmadık, tamamen organik" dedi.

'TÜRKİYE'DE ONLARCA FİRMA ÜRÜNÜMÜZÜ ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİ'

Açıkgöz, arazide ektiği ayçiçeği ve kabağa Türkiye'de birçok firmanın talep ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bin döneme ektiğim ayçiçeği ve çerezlik kabak için Türkiye'de birçok firmanın tarlaya kadar gelerek ürün için pazarlık yaptı. Ürünümüz tamamen organik, toprak kalitesi çok iyi ve Türkiye'de bu kalitede üretilen ayçiçeği ve kabak bulmak neredeyse imkansızdır. Birçok bölgede suni gübre veriliyor. Biz de hiçbir şekilde kimyasal gübre yok, tamamen doğal ortamında yetişiyor. Bu toprakta ilk kez tarım üretimi yapılıyor. Böyle olunca ekilen ürün inanılmaz doğal ve kaliteli oluyor. Ürün kaliteli olunca alıcısı da çok oluyor. Birçok firma tarlaya kadar gelerek bizimle pazarlık etti ve almak için sıraya giren ve ısrar eden onlarca firma var."

400-500 TON REKOLTE BEKLİYORUZ

Ektiği ürünlerde verimli bir hasat beklediklerini söyleyen Açıkgöz, "Ayçiçeğinde bu yıl 400 ile 500 ton kabakta ise 120 ton bir rekolte bekliyoruz. 50 tarım işçisine belli dönemler içinde çalıştırarak iş sahibi ediyoruz. Bu da bölgemiz için önemli bir iş kapısı. Ayrıca bizim üretimimizi gören birçok çiftçi, bizden tohum talebinde bulundu. Önümüzdeki yıl bölgede ekimi fazlaca yapılacak ve yeni bir tarım sektörü bölgemizde gelişecek. Bu da çok güzel bir durum olacak bölge halkı için. Bölgedeki çiftçiler de heveslendi. Ben bölgedeki bütün çiftçilerimize garanti verdim. ‘Ne kadar kabak ne kadar ayçiçeği ekerseniz alım garantisi veriyorum’ dedim. Önümüzdeki yıl bölge bu sektöre yönelecek ve yeni iş kapıları da açılacak" diye konuştu.