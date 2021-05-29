Kızgın ateşin başında geçen bir ömür... Ata mirasını yaşatıyor

AA 29 Mayıs 2021 Cumartesi 11:29 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 11:29

İlçeye bağlı Tepealan Mahallesi'nde küçük yaşlarda babasının yanında demirciliği öğrenen Çağman, 1966 yılında babası ile açtıkları iş yerinde ısıttığı kızgın demiri döverek balta, girebi ve kazma gibi tarım aletleri imal ediyor.

Babası 28 yıl önce vefat eden Çağman, büyüklerinin mirası meslekte yaklaşık 70 yıldır sanatıyla ailesinin geçimini sağlıyor.

Çağman, AA muhabirine, ailesinde babadan oğula geçen işte 5. kuşak olduğunu, herkesin kendi babasından demirciliği öğrendiğini söyledi.

Büyük dedesinin evlendikten sonra o zamanın şartlarında kısıtlı malzemelerle dükkan açtığını anlatan Çağman, daha sonra babaların oğullarıyla sürdürdüğü işin bugüne kadar geldiğini ifade etti.

Çağman, 5-6 yaşlarında babasının iş yerine gittiğini ve o günden itibaren demirciliği bırakmadığını belirterek, "O zamanlarda genellikle ziraat aletleri, kazma, balta, girebi yapıyorduk. Eski usul saban demirleri vardı, onların üzerine çalışıyorduk. Buralarda onlar kullanılıyordu." dedi.

Mesai yoğunluğunun geçmiş yıllarda daha fazla olduğunu ifade eden 8 çocuk babası Çağman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyle ki gece gündüz babamın yanında 3-4 çırağı olurdu. Gece saat 12'de, 1'de dükkana gelir, çalışmaya devam edilirdi. O zaman bir günde 16-17 saat çalıştığımız işi şimdi şu vaziyette 4 saatte bitiriyorum. O zamanki şartlar zordu, ağırdı. Şimdi tabii teknoloji var. O zaman ateş kaynağı vardı, şimdiki ustaların hiçbiri ateş kaynağını bilmez."

Salih Çağman, eski dönemlerde demirin zor bulunduğunu, topladıkları eski nal ve çivileri ocakta eriterek balta yaptıklarını aktardı.

Halen babasıyla beraber açtıkları dükkanı işlettiğini belirten Çağman, dükkanın bir bölümünde demire şekil verdiğini, diğer bölümünde de tarım aletlerinin saplarını hazırladığını anlattı.

- "DEDELERİMİN, BABAMIN MESLEĞİNİ YÜRÜTTÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM"

Çağman, yaptığı işin en zor yanının işi başarmak olduğunu vurgulayarak, "Yaptığın işte başarılı olmalısın. Şimdi benim yaptığım işi yapabilecek usta yok. Benim yaptığım işte Tokat Niksar'ın aşağı yukarı yarıdan fazlası buraya geliyor. Aybastı, Kumru ilçelerinden buraya geliyorlar. Usta yok ama ben de yaşlılık nedeniyle yetişemiyorum." diye konuştu.

Çocuklarının da yanında yetiştiğini ancak bu mesleği yapmadıklarını dile getiren Çağman, 4 oğlunun da farklı meslek kollarında çalışarak hayatlarına devam ettiklerini söyledi.

Çağman, kendisinden sonra işi yürütecek kimsenin olmadığının altını çizerek, "Benimle burası biter. Benim buradaki takımlarımı alacak kimse de yok. İşimi devam ettirecek, malzemelerimi kullanacak kimse bulunmuyor. Dedelerimin, babamın mesleğini yürüttüğüm için mutluyum. Esas ustam da amcam, babamın yanında öğrendim ama beni asıl amcam yetiştirdi. Ona minnettarım, Allah ondan da razı olsun." ifadelerini kullandı.