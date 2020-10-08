KOBİ'ler için özel kripto ödeme sistemi

08 Ekim 2020 Perşembe 17:25 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 17:25

2013 yılından itibaren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) teknolojiye ayak uydurmalarını sağlayarak, onları mobil ticarete taşıdıklarının altını çizen Weecomi international Kurucu Başkanı Özkan Cıbır, 'Weecoins ile kullanıcılar, uçak bileti, otel rezervasyonu ve online alışveriş gibi günlük alışverişlerini, tek bir platform üzerinden kripto para kullanarak gerçekleştirebilecek.' dedi.

WEECOMİ BİR ALIŞVERİŞ KÖPRÜSÜDÜR

Weecomi International’in dünya üzerinde müşteriler ile mağazalar arasında bir alışveriş köprüsü kurduğunu belirten Özkan Cıbır, 'Weecomi International’in şu anda 10.000’i aşkın anlaşmalı mağazası ve yaklaşık 270.000 müşterisi bulunuyor. Bu büyük ağdan faydalanarak kripto para kullanımını arttırmak isteyen Weecomi, 2021 yılında anlaşmalı olduğu mağazalarda Weecoins’i müşterilerinin kullanımına açacak. Toplamda 900 milyon adet üretilecek olan Weecoins’in üretimi, 5 yılda tamamlanacak. Ayrıca Ekim ayında Türkiye’de de kendi e-ticaret sayfamızı açıp Wecoins ile işlem yapanlara ekstra indirimler ve fırsatlar sunacağız. Wecoins’in şu anda 20 ülkede yatırımcısı bulunuyor ve şubat ayından bu yana 0,08 dolardan 0,30 dolara yükselerek 4 kat kazandırdı.' ifadelerini kullandı.

WEECOİNS CÜZDAN İLE ÜCRETSİZ MOBİL UYGULAMA

Ücretsiz bir mobil uygulama olan Weecoins Cüzdan ile alışverişin, ödemenin ve para kazanmanın mümkün olduğu bir ekosistem oluşturduklarını belirten Cıbır, Weecoins kripto cüzdanı olan kullanıcılarının, Weecoins ile alışveriş, kripto para birimlerinin kredi kartı ile alımı, Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto para birimlerini alma, gönderme ve saklama işlemleri, Weecomi uygulamasından yapılan alışverişlerden elde edilen puanları ve coin’leri kullanma imkanı ve ortak olunan ödeme platformları ile ödeme yapma imkanına sahip olacaklarını belirtti.

Cıbır, 'Weeswaps’ı ise Türkiye’nin en yenilikçi dijital varlık işlem platformu olarak tanımlıyoruz. Weeswaps kullanıcıları, hızlı alış-satış seçenekleri ile işlemleri istedikleri fiyattan beklemeden gerçekleştirebiliyor. Tüm dijital varlıklar fiziksel güvenliği sağlanmış çevrimdışı cüzdanlarda muhafaza edebiliyorlar. Bunlara ek olarak Weeswaps’in uyguladığı iki aşamalı doğrulama sayesinde kullanıcıların hesapları her zaman güvende oluyor.' dedi.