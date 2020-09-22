KOBİ'lerin dijitalleşmesi hızlandı

22 Eylül 2020 Salı 11:54 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 11:54

2020 yılının ilk altı ayında 4 bin yeni şirket e-ticarete adım attı. Yılın ilk çeyreğinde dijitalle tanışan 1500 şirkete karşın, COVID-19'a ilişkin tedbir ve önlemlerin uygulandığı ikinci çeyrekte bu rakam 2500'ün de üzerine çıktı. Buna göre bu yılın ilk yarısında dijitalle tanışan şirketlerin sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak toplamda 4 bini aştı. Bu artışta en önemli rolü KOBİ'ler üstlendi.

Mastercard'ın hızlı ve güvenli dijital ödeme platformu Masterpass ile, Türkiye'nin lider e-ticaret altyapı sağlayıcısı IdeaSoft tarafından incelenen veriler, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19'un Türkiye'deki e-ticarete etkilerini ortaya koyuyor. Buna göre COVID-19'a yönelik alınan tedbirler ve sosyal mesafe özellikle KOBİ'lerin dijitalleşme hızını artırırken, tüketicilerin e-ticaretle olan ilişkisini de güçlendirdi. Pandemi öncesinde KOBİ'lerin ve hatta kurumsal ve büyük şirketlerin e-ticaret kanalını açması ciddi zamanlar alırken, salgın ile birlikte bu süreç; dijitalleşmeden çekinen binlerce KOBİ'ye e-ticarete uygun maliyetlerle sadece birkaç günde başlanabileceğini gösterdi.

TÜKETİCİLER HOBİLERİNİ HATIRLADI

Koruyucu önlemler kapsamında evde kalan tüketiciler de internetin zenginliklerini keşfetti. Salgının ilk günlerinde dezenfektan, maske ve eldiven gibi ürünlerin satışlarında yüzde 5 binleri aşan artış gözlense de, sonraki dönemde tüketiciler ev yaşamını keyfe dönüştürecek alışverişlere yöneldi. Örneğin Mayıs ayında oyun ve hobi ürünlerinin satışı ortalama yüzde 250, iç giyimdeki artış ortalama yüzde 225, ev tekstilindeki artış da ortalama yüzde 163 olarak hesaplandı. Aynı dönemde daha önce uzaktan yapılması imkansız görünen sanat aktiviteleri ve eğitim programları da dijitalleşme rüzgarına kapıldı. Buna bağlı olarak pastel boya satışları yüzde 2850 artarken, yağlı boya fırçalarındaki satış yüzde 1322, seramik hamuru satışı yüzde 825 yükseldi. Bu dönemde zirai ürün satışlarına yönelik talep ise yüzde 134 oranında arttı. Öte yandan av ve kamp sektöründeki satışlar da yüzde 35 oranında artış gösterdi.