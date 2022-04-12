KOSGEB desteğiyle işletme kuran girişimci kadın 8 çeşit İtalyan makarnası üretiyor

Evli ve 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Çoban, 6 ay önce aile ekonomisine katkıda bulunmak için İtalyan makarnası üretmeye karar verdi. KOSGEB'in desteklerinden yaralanmak isteyen kadın girişimcinin başvurusuna olumlu yanıt geldi.

Çoban, KOSGEB'in 105 bin lira hibe desteğiyle makarna ve kurutma makinesi alarak kent merkezinde açtığı işletmesinde 8 çeşit İtalyan makarnası üretmeye başladı.

Mehtap Çoban, AA muhabirine, makarnaların kısa sürede yoğun talep gördüğünü belirterek, "Talepler artınca makarnanın yanında sos da yapmaya başladık. Fesleğenli, avokadolu ve köri başta olmak üzere aklınıza gelebilecek tüm sosları yapıyoruz." dedi.

Makarnaların çok sevildiği ve yapıldığı gün bittiğine dikkati çeken Çoban, "Kısa sürede şehir dışından da talep almaya başladık. Türkiye'nin doğusundan batısına kadar şu anda sosyal medya ve internet üzerinden satışlarımız var. Sosyal medya aracılığıyla kuru olan makarnayı gönderiyoruz. Tazesini ise daha çok Sivaslı müşterilerimiz istiyor. Yanında soslarını da veriyoruz. Sadece götürüp evlerinde haşlayıp sosu da üzerine döküp afiyetle yiyorlar." diye konuştu.

Çoban, taleplere yetişemediğini, KOSGEB'e tekrar başvurarak makarna makinesini büyütmek istediğini söyledi.

- MAKARNADAN ELDE ETTİĞİ GELİRLE DOĞAL ÜRÜN SAYISINI 200'E ÇIKARDI

Makarna satışından elde ettiği gelirle ürün yelpazesini genişlettiğini anlatan Çoban, şunları kaydetti:

"Makarna satışımız artınca farklı ürünlere de yöneldik. Şu anda işletmemizde sirke, turşu, reçel, marmelat, menemen, köz patlıcan başta olmak üzere 200 çeşit doğal, ev yapımı ürünümüz var. Ayrıca İtalyan makarnası haricinde erişte ve kendi makarna türlerimizden de yapıp satmaya başladık. Bunları da Türkiye'nin her tarafına cam kavanozlarda havalı ambalajlarla ulaştırıyoruz."

Çoban, yaptığı işle kadınların da hayatın her alanında var olabileceğini kanıtladığını vurgulayarak, "Eşim çalışıyor ama ben de maddi açıdan ona yardımcı olmak istedim. Evde dur dur nereye kadar? Kadınlara örnek olduğumu düşünüyorum. Onlar da aile ekonomilerine katkı sunmak için bu tür devlet desteklerinden yararlanabilirler ve başarabilirler." ifadelerini kullandı.