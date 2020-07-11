11 Temmuz 2020 Cumartesi 21:46 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 21:47

Ardıç Gold Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kocaardıç; Kuyumculuk mesleğinin Kocaardıç ailesi tarafından kuşaktan kuşağa aktarıldığını, markalarının daha nice yıllar sağlıklı bir şekilde büyümesi için gerekli kurumsal altyapıyı özenle hazırladıklarını söyledi.



Ardıç Gold’un, değerli ustalardan oluşan atölyesinin çok farklı takı gruplarını başarıyla ürettiğini belirten Murat Kocaardıç; “Kendi üretimimizin dışında, geniş ürün çeşitliliğini müşterilerimize sunabilmek adına bazı özel ürün gruplarında piyasanın en değerli atölyeleriyle işbirliği yapıyoruz. Şu anda bir kuyumcunun ihtiyacı olan tüm ürünleri tek elden sunabilme gücüne sahibiz. Tabi ki yüksek kaliteyi en uygun fiyatlarla buluşturmaya özen gösteriyoruz. Fakat kalite hiçbir zaman ucuz olmaz kuralını da iyi biliyoruz” diye konuştu.



Yaklaşık 30 kişinin çalıştığı atölyelerinde bilezik çeşitleri başta olmak üzere, yüzük, tektaş, madalyon, çerçeveli takılar gibi pekçok farklı takı üretiminin gerçekleştirildiğini kaydeden Murat Kocaardıç; “Müşterilerimiz için mücevherde ürün portföyümüzde yer alıyor. Hem üründe hem de hizmet anlayışımızda ‘Yok’ kelimesini kullanmamaya özen gösteriyoruz” dedi.

Altın fiyatlarının oldukça hareketli olmasının piyasaya olumsuz yansıdığını, düğünlerde bile bu yıl takılan altın takıların sayısının hem gramaj hem de adet olarak azaldığını belirten Kocaardıç; sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vatandaş altın fiyatlarında istikrar bekliyor. Bölgemizde altın takının insan hayatında büyük önemi var. Altın fiyatları biraz geriler ve sabit kalırsa yaz mevsiminin ikinci bölümünün çok daha verimli geçeceğine inanıyoruz. Markamız; önümüzdeki dönemde çok daha fazla şehrimizdeki kuyumcularla buluşmayı planlıyor. Bu yıl doğduğumuz ve büyüdüğümüz Gaziantep ilimizin 27 olan plakası, aynı zamanda markamızın 27. yaşı güzel bir tesadüf oluşturdu. Ardıç Gold; kontrollü büyümesini, hızlandırarak yakın zamana taşıyacaktır.”