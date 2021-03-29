Muş'ta girişimci iki arkadaş devlet desteğiyle 3 fabrika kurdu

AA 29 Mart 2021 Pazartesi 13:01 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 13:01

Muş'tan 19 önce gittikleri İstanbul'da yıllarca tekstil işiyle uğraşan Sedat Demir ve Mustafa Demirtaş, memleketlerine yatırım yaparak gençlere yeni istihdam alanı oluşturmaya karar verdi.

Kente dönen Demir ve Demirtaş, 4 yıl önce Çalışma ve İş Kurumu'nun (İŞKUR) desteğiyle ikisi merkezde biri de Hasköy ilçesinde 3 tekstil fabrikası kurarak 600 kişiyi istihdam etti.

Demir, AA muhabirine, fabrikalarda ürettikleri malı, Türkiye'de 1600 mağazanın yanı sıra 37 ülkeye sattıklarını söyledi.

Günde 24 bin çocuk pijama takımı üreterek kentin ekonomisine yılda 24 milyon lira katkı sağladıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Devletimizin desteğiyle ilimizin ve bölgemizin kalkınması için gençlere yönelik iyi bir istihdam alanı sağladık. Üçüncü fabrikamızı da açtık. Dördüncü fabrikamızı açmak için çalışmalarımız sürüyor. Şu anda 3 fabrikamızda 600 gencimiz çalışıyor. Bu sayıyı artırmak istiyoruz. Devletimizin katkısıyla açtığımız fabrikalarımız ekmek kapısı haline geldi."

Demirtaş ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde de tüm kurallara titizlikle uyarak üretime devam ettiklerini dile getirdi.

Babası ve 3 kardeşiyle fabrikada çalışan Şehriban Yıldız da "Geçimimizi buradan kazandığımız parayla sağlıyoruz. Eğer burada çalışmasaydım evde otururdum. Şimdi meslek sahibi oldum." dedi.