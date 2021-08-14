Müşterileri istedi tarlasını işletmeye dönüştürdü

AA 14 Ağustos 2021 Cumartesi 11:22 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 11:22

Alaçam Mahallesi'nde meyve fidanı ve fidesi üreten Ali Kurt, AA muhabirine, aile bireyleriyle 2016'da internet üzerinden fidan satışına başladıklarını, sonraki yıllarda da işlerinin büyüdüğünü söyledi.

İnsanların fidanları yerinde görmek istemesi üzerine 2019'da bahçeyi kurduklarını belirten Kurt, şunları anlattı:

"Burada ilk etapta fidan satışı yapma düşüncemiz vardı. Daha sonra gelen talep doğrultusunda çilek ektik. Sonrasında buraya gelen insanlar 'Karnımız acıktı' dedi, gözleme ve çay servisine başladık. Çileği kendimiz topluyorduk, daha sonra 'Biz de koparabilir miyiz?' dediler. Olur dedik. Bir de fotoğraf çekimleri için sepetlerimizi ayarladık."

Kurt, bahçeye gelenlerin verilen sepetlerle çilek topladığını, müşterilerin istedikleri kadar çilek yiyerek sepetlerini doldurabildiğini, giderken de bunları satın aldığını söyledi.

- ÇİLEK SEZONU NİSANDA BAŞLAYIP KASIM AYINA KADAR DEVAM EDİYOR

Bahçenin kasım ayına kadar açık olduğunu, 11 dönümlük arazinin 8'inin çilekle ekili olduğunu belirten Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kalan kısımda da insanların rahat oturabileceği, yiyip içebilecekleri masalarımız var. Çilekler nisan ayından kasım ayına kadar vermeye devam ediyor. Kasımdan sonra zaten bizim fidan sezonumuz başlıyor. Kasımdan nisana kadar fidan, nisandan kasıma kadar tekrar meyve sezonumuz açılıyor. Bunun yanında sezonda üretilen diğer meyveler de tezgahımızda mevcut, alıp götürebiliyorlar.

Biz burada insanların eğlenceli vakit geçirebileceği, doğayla iç içe olabileceği bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Pandemiden sonra bu tarz yerlere rağbet arttığı için bizim bahçemiz de bayağı ilgi görüyor. Sadece hafta sonları açıyoruz, çilekten verim aldığımız gün cumartesi ve pazar günleri oluyor. Gün içinde neredeyse çileğimizin tamamını bitiriyorlar. Allah razı olsun, talep çok yüksek. Pandemi sürecinde kaçıp hava almak isteyen herkesi bahçemize bekleriz."

Müşterilerden Esra Bozyiğit de bahçeye fırsat buldukça geldiklerini ve güzel vakit geçirdiklerini belirtti.

Burada doğayla iç içe olma imkanına kavuştuklarını dile getiren Bozyiğit, "Ben hiç köyde yaşamadım. Eşimle geliyoruz, birlikte hem topluyoruz hem de istediğimiz kadar çilek yiyebiliyoruz. Gerçekten çok güzel oluyor." diye konuştu.

Tarlaya gelenler, yemyeşil örtüye sahip arazide sepetler içindeki kıpkırmızı çileklerle, bisiklet, kapı gibi görsel unsurlarla desteklenmiş fotoğrafları ile anılarını da ölümsüzleştiriyor.