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Ömer Barbaros Yiş Turkcell Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevine vekaleten atandı

Turkcell Bireysel Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Ömer Barbaros Yiş, 18 Aralık 2018 tarihinden itibaren mevcut görevine ek olarak Turkcell Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevine vekaleten atandı.

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Ömer Barbaros Yiş, lisans eğitimini Koç Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Bölümlerinde çift anadal olarak, Ekonomi Yüksek lisansını Universitat Autonoma De Barcelona’da tamamladı. Profesyonel iş hayatına 2006 yılında Kurumsal ve Bireysel Fiyatlandırma Uzmanı olarak Turkcell’de başlayan Yiş, Pazarlama bünyesinde çeşitli Kıdemli Ürün Yöneticisi pozisyonlarında bulundu. 2010 - 2013 yılları arasında kariyerine Peppers & Rogers Grup’ta Global Telekom Sektörü Direktörü olarak devam etmiştir. 2013 yılında Türk Telekom bünyesinde sırasıyla Mevcut Müşteri Yönetimi Direktörlüğü, Değerli Müşteriler Yönetimi Direktörlüğü, Sabit Ürünler Gelir Yönetimi rollerini üstlendi. 2017 yılından bu yana Turkcell’de görev yapan Yiş, Stratejik ve Odaklı Pazarlama Direktörü rolü ardından Bireysel Pazarlama Direktörü olarak görevine devam etmektedir. Kendisi, 18 Aralık 2018 itibarıyla görevine ek olarak Turkcell Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevine vekaleten atanmıştır. 

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