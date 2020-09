26 Eylül 2020 Cumartesi 17:49 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 17:49

Elazığlı Çiğ Köfteci Fatih Arslan yaşanan süreçle ilgili şu bilgileri aktardı; “Pandemi, tüm dünyada olduğu gibi herkesi oldukça etkiledi. Özellikle yeme içme sektörünü değiştirdi ve dönüştürdü. Çünkü hiç beklenmeyen ve bir durum söz konusuydu ve tabi bilmediğimiz ve halen öngörülemeyen bir dönemin içerisindeyiz. Mart Nisan ve mayıs aylarında zaten yeme içme sektörünün büyük kısmı kapalıydı. Bizim çiğköfte sektörü daha çok eve teslimat ve gel-al'a yönelik olduğu için dükkânlarımızı kapatmadık. Evet şubelerimizde çalışmalarımızı azalttık, kısa çalışma uygulamasına geçtik, fakat bu dönemde bazı yeni ürünler çıkardık. Bu ürünleri daha önce marketlerde ve yurtdışına gönderiyorduk. Mesela 1kg vakumlu ambalajlı ürünlerimizi şubelerimizde satışına başladık. El değmeden üretim ve paketleme yapılıyor; alan kişi kendisi yoğurarak servis yapabiliyor. Evde kaldığımız bu dönemler için oldukça kurtarıcı bir ürün oldu bu.



TEMİZLİK HEP HAYATIMIZIN PARÇASI OLDU

Tabi bu yeni döneme insanların alışması genel anlamda zor oldu. Hayatımızda artık maske mesafe ve temizlik kavramları var. Temizlik hep hayatımızdaydı ama maske ve mesafe ki hala bunlara uymayan kişiler var. Bunlara çok dikkat edilmeli. Şubelerimizde bizde bunlara oldukça dikkat ediyoruz. Şubelerimiz sürekli arınık ediliyor. Zaten fabrikamızda pandemi öncesinde de bu kurallar uygulanmaktaydı. Bizim müşterilerimiz oldukça bilinçli ve farkındalığı yüksek olduğu için bu tür şeylerin hep farkında. Bizleri de her zaman bu konularda desteklemektelerdir.

İŞE KAMYONETİN ARKASINDA BAŞLADIK

Biz bu işe 1997 yılında bir kamyonetin arkasında başladık. Daha çiğköfte ve Çiğköfteci diye bir sektör yoktu. Sonra 3. Şubemizden sonra bu işi fabrikasyon haline getirmeyi amaçladık. Hatta Tarım Bakanlığına bağlıydı restoranlar o dönemler çiğköftenin üretim izni olmaz dediler. Bunun için çok zorlu bir mücadele verdik. Etiler'deki şubemizde oldukça ünlü müşterilerimiz oldu.

23 yıldır bu sektörün içindeyiz. Bu sektörün kurucusuyuz. Bizim Elazığlı Çiğköfteci marka tescilimiz 2002 yılına aittir. Bu da bizi Türkiye'nin ilk çiğköfte markası yapmaktadır. Markanın kurucusu babamız Ahmet ustadır, bende 1997 yılından beri onunla birlikte bu işin içerisindeyim. Aile şirketiyiz. İki kız kardeşim şirketin diğer işlerinde 23 yıldır birlikte omuz omuza sürdürmekteyiz. Ahmet usta hala işinin başında. Pandemi sürecine kadar aktif olarak üretimi kendisi yapmaktaydı.

Biz bu işin kurucusu olarak hala sektörde yapmak istediğimiz yenilikler var. Her zaman işimizden kazandığımızı işimize yatırım yaparak ülkemize hizmet etmekteyiz. Sürekli şubelerimizi ve üretimimizi teknolojik gelişmelere göre yenilemekteyiz.

Pandemi öncesi yurtdışına ürün ihracatımız vardı. Fakat bundan sonraki zamanlarda neler olacağını ilerleyen zamanlarda plânlayacağız. Umarız bir an önce aşı vs. çalışmalarıyla bu dönem sonar erer. Herkes normal hayatına kaldığı yerden devam eder. Özellikle sağlık çalışanları bu dönemde çok yoruldu ve yıprandılar. Haklarını ödeyemeyiz gerçekten.

50 YENİ ŞUBE AÇMA HEDEFİMİZ VAR

50 yeni şube açma hedefimiz var. Biz her noktaya bayilik vermiyoruz. Gerçekten yer ve konum olarak, bayii alan kişiyi düşünerek en doğru yere yatırım yapmasını destekliyoruz. Yani tek amacımız şube açmak değil. En doğru yerde olmak. Bizden franchise almak isteyenler şunu bilmeli sadece dükkan vermek değil. Onlarla uzun süreli bir iş arkadaşlığı geliştirmek. Asla mesela bayimize çok yakın bir noktaya yeni bir şube vermeyiz. Açılış ve sonrasında mutlaka eğitimlerle ve ücretsiz ürünlerle destekleriz. Bütün ürünleri periyodik olarak onlara ulaştırılır. Personel eğitimleri yapılır. Her şey dahil paket sistemlerimiz ile çok uygun fiyatlara kendi işlerinin patronu olma fırsatı sunmaktayız. Şube kurulumundan broşür ihtiyaçlarına kadar her türlü destek bizim tarafımızdan sağlanmaktadır. Tabi sınırlı sayıda bir bayilik için bunlar geçerli.”