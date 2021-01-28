İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2021 Perşembe / 14 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3645
  • EURO
    8,9272
  • ALTIN
    435.856
  • BIST100
    1469.24
  • Haberler
  • >
  • Kobi
  • >
  • Pandemiyi fırsata çevirdi, uzaktan eğitim alırken kaz çiftliği kurdu
Kobi

Pandemiyi fırsata çevirdi, uzaktan eğitim alırken kaz çiftliği kurdu

Hatay'da yaşayan üniversite öğrencisi Ahmet Raşit Öztürk (27), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle devam eden uzaktan eğitimi fırsata çevirip kurduğu kaz çiftliği sayesinde iş hayatına atıldı. Çok sevdiği gitarıyla hayvanlarına müzik de çalan Öztürk, melodilerin kazlarına iyi geldiğini düşünüyor.

AA28 Ocak 2021 Perşembe 12:44 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 12:44
ABONE OL

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) İşletme Bölümü son sınıf öğrencisi Öztürk, uzaktan eğitim nedeniyle evde geçen zamanını değerlendirmek için farklı iş arayışına girdi.

Yaklaşık 3 ay önce ailesinin de desteğini alarak Çamsarı Mahallesi'nde 200 kazla çiftlik kurmaya karar veren Öztürk, kısa sürede hayvanlarının sayısını 2 katına çıkardı.

Öztürk, çevrim içi eğitimden kalan zamanını kaz çiftliğinde geçirmeye ve işletmesini büyütüp hayvanlarını yurt dışına pazarlamayı hedefliyor.

Çok sevdiği gitarıyla hayvanlarına müzik de çalan Öztürk, melodilerin kazlarına iyi geldiğini düşünüyor.

- "GİTAR SESİ HEM BENİ HEM KAZLARI RAHATLATIYOR"

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzaktan eğitim sürecini fırsata çevirmek için farklı arayışlara girdiğini ve bu vesileyle kaz üretmeye başladığını anlattı.

Yaklaşık 200 kazla başladığı çiftlikte hayvan sayısını arttırdığını belirten Öztürk, şöyle devam etti:

"Uzaktan eğitim süreci içerisinde bir şeyler yapmam gerektiğini düşünerek bazı girişimler yaptım. Önceleri küçükbaş hayvancılıkla uğraşmak istedim sonra Antalya'daki bir arkadaşımın önerisiyle kaz işini yapmaya karar verdim. Kaz üreticiliği yapmanın matematiği daha çok hoşuma gitti ve Kırıkhan'da bir tesis kurarak kaz üreticiliği yapmaya başladım. Şu anda 400 hayvanım var."

Öztürk, kaz çiftliğinde sıkıldığı zaman gitar çaldığını ve bunun da hayvanlarının üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu düşündüğünü anlatarak, "Gitar çaldığımda fark ettim ki kazlar seslerini kesiyorlar bazen de gitarın ritmine göre bana eşlik ederek bağırıyorlar. Bunu her gün yapmaya başladım, gün içerisinde gitarımı çadıra girip çalıyorum, bu hem beni hem kazları rahatlatıyor." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.