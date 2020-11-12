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Kobi

Türkiye'nin ''Rüzgar Veri Tabanı'' kullanıma açılıyor

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), Türkiye'nin kurulu gücünü ve inşa halinde olan projeleri tüm detayları ile gösterecek 'Rüzgar Veri Tabanı' www.tureb.com.tr adresinde kullanıma açıyor.

AA12 Kasım 2020 Perşembe 12:36 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 12:37
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TÜREB'den yapılan açıklamaya göre, veri tabanı rüzgar enerji sektöründeki ‘dijitalleşme’ hamlesi kapsamında geliştirildi.

Söz konusu proje kapsamında TÜREB üyeleri arasında bulunan, ileri analitik, büyük veri, iş zekası ve veri tabanı çözümleri sunan GTech şirketiyle iş birliği yapan kuruluş, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süresince dijitalleşme sayesinde dayanıklılığını ispatlayan rüzgar enerjisi sektörünün Türkiye’deki öncü rolünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

Türkiye’nin kurulu gücünü ve inşa halinde olan projeleri tüm detayları ile gösterecek "Rüzgar Veri Tabanı" projesi, 17 Kasım'da, Zoom platformu üzerinden düzenlenecek online basın toplantısında tanıtılacak. 

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