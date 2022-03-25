Türk girişimci tasarladı! 21 günde alışkanlık kazandırıyor, dünyadan talep yağıyor

Çocukluğundan itibaren duruş bozukluğu şikayeti olan 28 yaşındaki bilgisayar mühendisi Fatih Durmaz, kendinin de yaşadığı sorunu çözmek amacıyla cihaza geliştirdi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kapadokya Teknopark'ta kurduğu atölyede giyilebilir teknoloji firması Kodgem Straight'i kurarak aynı isimli cihazını piyasaya süren Durmaz, Türkiye'nin yanı sıra çok sayıda ülkede benzer sorunu yaşayanların taleplerini karşılıyor.

Nevşehirli genç girişimci Durmaz, AA muhabirine, çocukluğundan beri kamburluk şikayeti olduğunu, buna çare bulmak için geliştirdiği fikri ticari ürüne dönüştürdüğünü belirtti.

- CİHAZIN İLK VERSİYONUNU OYUNCAK ARABA MOTORUYLA YAPTI

Annesinin sürekli dik durması konusunda kendisini uyardığını, bu sorununa çare bulmak için çeşitli yöntemler denediğini anlatan Durmaz şöyle konuştu:

"Sırtıma tahta koyup dik durmaya çalışıyordum. Sonra korse kullanmaya başladım ama korseyi çıkarınca daha fazla kambur olmaya başladığımı hissettim. Üniversite yıllarında, kardeşimin uzaktan kumandalı arabasının motorunu söküp sırtıma taktım. Eğildiğimde akım geçebilecek şekilde küçük bir devre kurdum. Dik duruşum bozulduğunda taktığım sensör sayesinde titreşim vererek beni uyarıyordu. Kolay kullanılabilir bir şey değildi ama faydasını gördüm."

Durmaz, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 2015'te mezun olduktan sonra yaptığı araştırmada çok sayıda insanın benzer sorunu yaşadığını tespit ettiğini ve oyuncak arabanın motoruyla yaptığı ilk cihazı geliştirerek bugünkü haline getirdiğini ifade etti.

- 21 GÜN DÜZENLİ KULLANILDIĞINDA DURUŞ ALIŞKANLIĞI KAZANDIRIYOR

Durmaz, mobil uygulama ile desteklediği kibrit kutusu büyüklüğündeki cihazı bizzat kullanmaya başladıktan sonra da taleplere cevap verme gayretine girdiğini söyledi.

Üretimini Nevşehir'de sürdürdüğü cihazla çok sayıda ülke insanına fayda sağlamanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Durmaz, "Cihazı sırtınıza takıyorsunuz, herkes kendi duruşuna göre ayarlama yapıyor. Duruş bozukluğunda cihaz titreşimle uyarı veriyor. Gün içinde ne kadar süre dik, ne kadar süre kambur durmuş, kullanım sürecinde sağlanan gelişimler de mobil uygulamadan takip edilebiliyor. 21 gün düzenli kullanıldığında duruş alışkanlığı kazanılıyor." ifadesini kullandı.

- 24-35 YAŞ ARALIĞI İLGİ GÖSTERİYOR

Durmaz, AR-GE çalışmalarında ürüne en çok 18-24 yaş aralığının ihtiyaç duyduğunu, cihazın en fazla 24-35 yaş aralığındaki kişilerce satın alındığını tespit ettiklerini aktardı.

20 ülkeye sattığı ürüne en yoğun talebin Almanya, Avustralya ve Dubai'den geldiğini bildiren Durmaz şunları kaydetti:

"Katma değeri yüksek bir ürünü kendi topraklarımızda üretip sınır ötesindeki insanlara ulaştırıyoruz. Bütün kullanıcılarımızdan yüzde 100 müşteri memnuniyeti alıyoruz. İnsanlar telefon tablet gibi ürünler üretip bize satıyorlar. Madem öyle bizim de bu ülkeye değer katabilmek için üretip göndermemiz gerekiyor. Odak noktamız olan ihracatı başardık. Daha fazla ülkede daha çok insana ulaşmak istiyoruz. ABD'ye daha çok Kanada ve farklı ülkelerin üzerinden ulaşıyordu ama bu yıl itibarıyla doğrudan ABD pazarına giriyoruz."

Durmaz, ürünün yurt dışında 99 dolar, iç piyasada 980 liradan satıldığını sözlerine ekledi.