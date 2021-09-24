Türk Telekom'dan KOBİ'lere sosyal medyada pazarlama desteği

24 Eylül 2021 Cuma 12:18 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 12:18

Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, KOBİ'lerin dijitalleşmesine yönelik projelerini hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Türk Telekom, KOBİ'lerin dijital pazarda rekabet gücünü artırmak için Facebook ile bir iş birliği yaparak, 'KOBİ'lere Facebook ve Instagram Reklam Hizmeti' vermeye başladı. Türk Telekom, yapılan çalışmayla işletmelere Facebook ve Instagram'dan reklam stratejileri ve yönetimi konusunda profesyonel bir ekiple destek verecek.

KOBİ'lere müşteri kazanımı için doğru hedefleme

Türk Telekom, Facebook ve Instagram reklam hizmeti ile KOBİ'lerin potansiyel müşterilerine dijital kanallardan ulaşmalarına yardımcı olacak raporlama desteği de sağlayacak. Raporlama ile işletmeler; ilgi alanları, davranış ve konum gibi bilgiler doğrultusunda yeni reklam stratejilerini oluşturabilecek ve hedef kitlesine ulaşabilecekler.

Dijitalleşme süreçlerinde KOBİ'lerin en yakın çözüm ortağı olan Türk Telekom, projeyle işletmelerin doğru müşteri tabanına ulaşmalarını sağlarken, marka bilinirliğini ve satışlarını artırmayı hedefliyor.

Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan çalışmayla ilgili şunları söyledi: "Türk Telekom olarak, KOBİ'lere dijital dönüşümlerini kolaylaştıracak ürün, hizmet ve çözümlerin yanı sıra günümüzün rekabet koşullarında fayda sağlayacak projeler üretmeyi de sürdürüyoruz. Bu kapsamda Facebook ile KOBİ'lerin potansiyel müşterilerine ulaşmalarını sağlayacak bir iş birliğine imza attık. Çalışmayla, KOBİ'leri doğru müşteri kitlesine ulaştırarak dijital potansiyellerini ve inovasyon yeteneklerini artırmayı hedefliyoruz."

Türk Telekom, proje kapsamında, KOBİ müşterilerine 5 bin ila 50 bin TL fiyat aralığında dört paket seçeneği sunuyor. Reklam gösterim adetleri değişiklik gösteren paketlerden birini seçen KOBİ'ler, erişimlerini ve web sitelerinin trafiğini artırmak için yeni strateji belirleyip reklamlarını buna göre optimize edebiliyor.