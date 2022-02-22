İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2022 Salı / 21 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Kobi
  • >
  • Türkiye'de yeşil OSB'ler hayata geçirilecek
Kobi

Türkiye'de yeşil OSB'ler hayata geçirilecek

Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi'nde bazı altyapı işlerine danışmanlık hizmeti için ihale yapılacak. Projenin, temel altyapı ve atık su arıtma tesisi projeleri, yeşil, akıllı altyapı projelerinin ön fizibilite çalışmalarının revizyonu ve iyileştirilmesinde danışmanlık hizmetleri için ihale gerçekleştirilecek.

AA22 Şubat 2022 Salı 09:17 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 09:17
ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Dünya Bankası finansmanlı "Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi" ile seçilen organize sanayi bölgelerinin (OSB) verimliliğinin, çevresel sürdürülebilirliğinin ve rekabet gücünün artırılması ve aynı zamanda diğer OSB'lere örnek oluşturması hedefleniyor.

Projenin, temel altyapı ve atık su arıtma tesisi projeleri, yeşil, akıllı altyapı projelerinin ön fizibilite çalışmalarının revizyonu ve iyileştirilmesinde danışmanlık hizmetleri için ihale gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında belirtilen 2 grup iş için başvuruların 7 Mart saat 16.00'ya kadar elden veya kurye servisiyle belirtilen adrese yazılı teslim edilmesi gerekiyor.

Detaylı bilgiye "https://www.sanayi.gov.tr/sanayi-bolgeleri/dunya-bankasifinansmanli-osb-kredilendirme-projesi/" internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.