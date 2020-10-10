Türkiye'nin en büyük ceviz işleme fabrikası açıldı!

10 Ekim 2020 Cumartesi 15:38 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 15:39

Konsept Tarım’a ait Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı ceviz işleme fabrikası, 9 Ekim Cuma günü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla Manisa’nın Gördes ilçesinde açıldı. Tesis, Konsept Tarım tarafından dikilen 8 milyon metrekarelik ceviz bahçelerinin hasadını işleyerek tüketiciye ulaştıracak.



Manisa’nın Gördes ilçesinde yer alan Konsept Tarım’a ait Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı ceviz işleme fabrikası, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’in katılımıyla 9 Ekim Cuma günü düzenlenen törenle açıldı. Tesisin, ceviz ithalatındaki açığı kapatması ve Gördes’i Türkiye’nin en önemli ceviz üretim bölgelerinden biri haline getirmesi hedefleniyor.

Açılış törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanı sıra Gördes Belediye Başkanı Sayın Muhammet Akyol, Konsept Tarım CEO’su Alper Apaydın, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Ak Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık ile siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimleri de katıldı.

TARIM VE ORMAN BAKANI SAYIN DR. BEKİR PAKDEMİRLİ: “CEVİZ ÜRETİMİNDE DÜNYADA DÖRDÜNCÜ SIRADAYIZ”

Fabrika açılış konuşmasında Türkiye’deki ceviz üretimi hakkında veriler paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Türkiye olarak ceviz üretiminde önemli bir ivme yakaladık. Şu anda ceviz üretiminde dünyada dördüncü sırada yer alıyoruz. Ceviz üretiminde verdiğimiz destekler ve yerinde politikalarla son 18 yılda yüzde 87,5 artış; son iki yılda ise yüzde 7,1 artış sağladık. 2002 yılında 121 ton olan ceviz üretimimiz 250 bin tona ulaşmıştır. Manisa’da ise 5394 ton ceviz üretimi yapılmaktadır. Konsept Tarım sadece Manisa bölgesinde 7500 dönüm dikili ceviz alanı ile Türkiye’nin en büyük ceviz yetiştiricileri arasında yer almaktadır. Bugün açılışını yaptığımız Konsept Tarım Ceviz İşleme Fabrikası ise saatte 1 ton ceviz kırma kurutma ve kırma kapasitesine sahiptir ve yanı zamanda yenilenebilir enerjiye de yatırım yapmıştır. Bakanlığımızın desteğiyle, gıda hijyeni, iş güvenliği, çevre güvenliği, AB standartlarında kurulan ve yatırımı tamamlanan Konsept Tarım Ceviz İşleme Fabrikası’nın, Gördes’e ve Manisa’mıza hayırlı olmasını temenni ederim.” dedi.

KONSEPT TARIM CEO’SU ALPER APAYDIN “FABRİKAMIZ MİLLİ TARIM HAMLESİNDE ÖNEMLİ BİR GÖREV ÜSTLENECEK”

Tamamen yerli yatırım ve teknoloji ile kurulan fabrikanın ve AR-GE merkezinin milli tarım hamlesinde önemli bir görev üstleneceğini dile getiren Konsept Tarım CEO’su Alper Apaydın “Uluslararası rekabette güç kazanmak için yalnızca üretimi ve iş gücünü değil bilgi ve teknolojiyi de yerli kaynaklarla üretmek gerekiyor. Ülkemiz tükettiğimiz cevizin %65’ini ithal ediyor. Fabrikamız ve yatırımlarımızla bu açığı kapatmayı ve yüksek kalite cevizlerimizi en yakın zamanda yurtdışına ihraç etmeyi hedefliyoruz.’’ dedi.

Güneş enerjisi ile sürdürülebilir üretim gücü

Tarım sektörüne ve bölgesine istihdam sağlayacak olan Konsept Tarım Ceviz İşleme Fabrikası, güneş enerjisini en verimli şekilde kullanarak sürdürülebilir bir üretim gücü elde edecek. İlk aşamada Konsept

Tarım tarafından dikilmiş 8 milyon metrekarelik ceviz bahçelerinden gelen hasadı işleyecek; Türkiye’nin yurtdışı gıda ihracatına, yüksek kalite yerli üretim ile katkı sağlayacak. Konsept AR-GE merkezi Türkiye ve dünyadan çeşitli üniversiteler, araştırma merkezleri ve firmalar ile ortak çalışmalar yürütecek.

Yüksek kalite ceviz üretiminde milli teknolojiyi kullanan Konsept Tarım Ceviz İşleme Fabrikası, üretiminde ise Avrupa Standartları’nı hedefleyecek. Fabrika, üretim alanlarının dışında Konsept AR-GE Merkezi’ni ve ürün geliştirme departmanlarını da bünyesinde bulunduracak. Bu çalışmalar sayesinde ceviz ve lavanta hasatlarından katma değerli yüksek kalite ürünler tüketiciye sunulacak.