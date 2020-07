20 Temmuz 2020 Pazartesi 17:00 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 17:00

Jant piyasasında fark yaratma iddiasıyla yola çıkan Yavuz Tekin, insanların canlarını emanet ettiği otomobillerinde hayal ettikleri sihirli dokunuşları yapmanın keyifli olduğu kadar hayati önem taşıdığının da altını çizdi.

“JANTIN HAYATİ ÖNEM TAŞIDIĞI UNUTULMAMALI”



Otomobil tutkunları için vazgeçilmez olan jantlar konusunda bilinmesi gereken en önemli şey, jantın hayati önem taşıdığıdır. Arabanın dış görüntüsünde en güzel değişimler jantların üzerinden yapılabiliyor.

İnsanların canlarını emanet ettiği otomobillerinde hayal ettikleri sihirli dokunuşları yaparken önceliklerinin her zaman can güvenliği olduğunu söyleyen Yavuz Tekin, lastikler gibi jantların da bir ömrü olduğunu belirtti.

Sektördeki başarısının sırlarını anlatan Yavuz Tekin, “Sektörde başarılı olmamızın bir değil birden çok sebebi var. İlk başta otomotiv sektöründe çekirdekten yetişmemizden kaynaklı. Doğabilecek sorunlara karşı, müşterilerimize nasıl yanıt vereceğimizi bilmemiz çok önemli. Otomotiv sektöründe üç farklı kulvarda (jant, lastik ve akü) yürüttüğümüz Türkiye geneli ve İstanbul ili operasyonlarında bize başarı sağlayan en önemli unsur güçlü bir operasyon ekibine sahip olmamız.” şeklinde konuştu.

Müşteri memnuniyetini ön planda tuttuklarını ifade eden Yavuz Tekin, “Önceliğimiz her zaman bizimle çalışmak isteyen müşterilerimizin firmamızda aldığı hizmetten sonra memnun kalarak güler yüzle ayrılmasıdır. İş ve işleyişimizi nasıl geliştirebileceğimize dair ekibimizle sürekli olarak gerçekleştirdiğimiz toplantılar, beraberinde önemli kararları da getirdi. Jant sektöründe tüm dünyayı yakından takip ederek, yeni geliştirilen teknolojileri ve tasarımları yakın markajda tutarak, iç piyasadaki jant severler ile buluşturduk ve buluşturmaya da devam ediyoruz. Biz işimizi yaparken satıcı firma olarak değil, her zaman kullanıcı gözüyle bakmaya çalıştık. Bu da bizim her zaman bir adım önde olmamızı sağladı.” ifadelerini kullandı.

“GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİNE SAHİBİZ”

Lüks otomobil sahipleri tarafından tercih edilme nedenlerinin en başında geniş ürün yelpazesi olduğunu belirten Yavuz Tekin, “Ünlüler, yerli ve yabancı futbolcular ile basketbolcular lüks araçlarını kişiselleştirmek için bizi tercih ediyor. Lüks otomobil tutkunları, otomobillerini kişiselleştirirken her zaman emin ellere teslim etmek isterler. Bu sadece ünlülere özel değil tüm müşteriler için geçerlidir. Hassas montaj yöntemlerimiz, araçla çalışabileceğimiz geniş alana sahip olmamız ve markamızın sektördeki prestiji tercih sebeplerinin en başında gelmektedir. Lastik ve jant konusunda geniş bir ürün yelpazesine sahip olduğumuzdan dolayı kişiler sahibi oldukları ultralüks otomobillerine fazlasıyla seçenek bulabiliyorlar.” şeklinde konuştu.

“HİJYEN KURALLARINA HARFİYEN UYUYORUZ”

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs pandemi sürecinin tüm sektörleri olumsuz etkilediğini belirten Yavuz Tekin, pandemi süreci ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Mart ayında pandemiden dolayı oluşan endişelerden ötürü özellikle İstanbul'da hayat neredeyse durma noktasına geldi. Biz pandemi sürecinde, hali hazırda var olan hijyen seviyemizi çıkarılabilecek en maksimum seviyeye çıkardık. Bize güvenen müşterilerimiz, pandemi sürecinde de bizim sahibi olduğumuz 3 lokasyona gelmekten çekinmediler. Ayrıca e-ticaret operasyonumuz bu süreçlerde pik yaptı. Yürüttüğümüz operasyonel faaliyetlerde duraksamalar olsa da normalleşme süreci ile birlikte piyasa hızlı bir şekilde geri dönüş reaksiyonu verdi. Biz de bu reaksiyona karşılık verebilmek için kontrollü sosyal hayata başladık. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyen kurallarına harfiyen uyuyoruz. Piyasada var olan diğer firmalar da pandemi ile yaşamayı öğrendiler'