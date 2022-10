10. Boğaziçi Film Festivali'nde onur ödüllerinin sahipleri belli oldu

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festivalin açılış gecesinde ödülleri takdim edilecek Filipinli yönetmen Lav Diaz, festivalde bir masterclass verecek.

Pek çok soruna eleştirel gözle bakan, dram türündeki "The Woman Who Left" filmiyle 2016 Venedik Film Festivali'nde "Altın Aslan" ödülünü alan usta yönetmen, şair, yazar, besteci ve aktör kimlikleriyle de çeşitli alanlarda çalışmalarına devam ediyor.

Filmlerinde genellikle kendi şiirlerini ve müziklerini kullanan Lav Diaz'ın filmografisinde aralarında "Serafin Geronimo: The Criminal of Barrio Concepcion", "Hesus The Revolutionary", "Season of the Devil" ve "Butterflies Have No Memories"in bulunduğu birçok yapım yer alıyor.

"From What is Before" filmi ile de 2014 yılı Locarno Film Festivali'nde En İyi Film kategorisinde "Altın Leopar" ödülünün sahibi olan Diaz'ın son yapımı "When The Waves Are Gone" prömiyerini bu yıl 79. Venedik Film Festivali'nde gerçekleştirdi.

Bir diğer Onur Ödülü alacak Macar senarist ve yönetmen Ildiko Enyedi de festival kapsamında vereceği masterclassta sinemaseverlerle bir araya gelecek.

67. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde "On Body and Soul" filmi ile "Altın Ayı" ödülünü alan ve aynı yıl Oscar'a aday olan Enyedi, bilim kurgudan büyüye, Yunan mitolojisinden halk masallarına farklı kaynaklardan beslenerek geleneksel Macar sinemasına yeni bir anlatım getirdi.

Enyedi'nin ikinci uzun metrajlı filmi "Benim 20. Yüzyılım", Cannes'da "Altın Kamera" ödülüne layık görüldü.

"10. Boğaziçi Film Festivali", Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortaklığıyla 21-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştiriliyor.