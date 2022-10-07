10. Boğaziçi Film Festivali'nin afişi yayınlandı!

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Boğaziçi Film Festivali, 21-28 Ekim tarihleri arasında seyircilerle bir araya gelecek. Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileriyle seyircilerini ağırlayacak olan 10. Boğaziçi Film Festivali'nin afişi sanatçı Ege Öztayfun imzası taşıyor.



Modern çizgilere yer veren, ana renklerin birbiriyle uyumu ile festivalin dinamik ve doğal yapısının ön plana çıkarıldığı afiş, İstanbul Boğazı'nı çağrıştıran ve festivalin sembolü olan yunus motifine yer veriyor. Tasarımda yer verilen şekil ve renklerin ön kısmında ise siyah rengin kullanımıyla festivalin 10'uncu yılına vurgu yapılıyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığı ile gerçekleşecek "10. Boğaziçi Film Festivali" ile ilgili tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere www.bogazicifilmfestivali.com ve festivalin resmî sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.