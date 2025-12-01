10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nde kazananlar belli oldu

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri ve Türk Telekom Tivibu ana sponsorluğunda Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen "10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali"nin ödül töreni yapıldı. Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleşen ödül törenine kültür ve sanat dünyasının önemli isimleri ile çok sayıda davetli katıldı. Gecenin açılışında sanatçılar Hasan Kiriş ve Şeyhmus Fidan müzik dinletileri ile davetlilere keyifli bir akşam yaşattı.

"KISA FİLMİN GÜCÜNE GÖNÜLDEN İNANARAK BUGÜNLERE GELDİK"

Gecenin açılış konuşmasını yapan Festival Başkanı Aşkın Özcan, on yıl önce "Kısa Film Başka Bi' Şey" diyerek yola çıktıklarını söyleyerek, "Bu söze, bu hissiyata ve kısa filmin benzersiz gücüne gönülden inanarak bugünlere geldik. Kısa film, sinemanın en özgür ve en saf anlatım biçimlerinden biridir. Bütçelerden, kalıplardan, beklentilerden bağımsızdır; duygusunu, derdini, hayalini doğrudan anlatır. Biz de Kısa'dan Hisse olarak, bu özgür alanı sahiplenmeyi ve genç yönetmenlerin sesini duyurabileceği bir festival kurmayı amaçladık. Geçtiğimiz on yıl boyunca festivalimiz, yalnızca filmlerin izlendiği bir etkinlik olmadı; üretimin, dayanışmanın ve paylaşımın etrafında şekillenen bir sinema alanı oluşturdu. Her yıl onlarca kısa film, yüzlerce genç sinemacı ve binlerce izleyiciyle buluştuk. Çünkü bizim için kısa film yalnızca bir 'başlangıç türü' değildir; başlı başına bir ifade biçimi, bir his ve bir cesarettir." şeklinde konuştu.

"KUŞAKLAR ARASINDA İLHAM VEREN BİR PAYLAŞIM GERÇEKLEŞTİ"

Festivalin onuncu yaşını dolu dolu etkinliklerle kutladıklarını dile getiren Özcan sözlerine şöyle devam etti: "Finalist gösterimlerinden yönetmen söyleşilerine, ustalık sınıflarından panel ve atölyelere kadar dolu dolu bir içerikle on günü geride bıraktık. 'Yönetmenlik', 'Kurgu mu, Montaj mı?', 'Senaryo Yazmak', 'Metin Erksan ve Sineması', 'Yapay Zekâ ve Sinema', 'Film Okuma Atölyesi', 'Görüntünün Ruhu' ve 'Beyaz Perdedeki Filistin' gibi programlarla sinemaya, sanata ve düşünceye geniş bir alan açtık. Bu yıl da 'Tek Plan Masa' programıyla gençler ile ustaları aynı masa etrafında buluşturduk. Samimi ve sınırların kalktığı bu ortamda, kuşaklar arasında ilham veren bir paylaşım gerçekleşti. Erişilebilir gösterimlerimizle sinemayı herkes için eşit ve kapsayıcı bir deneyime dönüştürdük. Yapım Destek programımızla finalistlere yalnızca maddi değil, yaratıcı ve profesyonel destek sunmaya devam ettik. Kısa'dan Hisse, artık yalnızca bir festival değil; gençlerin hikâyelerine inanan, onların sözünü büyütmeyi dert edinen bir festivaliz. On yıldır aynı hissi taşıyoruz: Birlikte üretmek, birlikte hissetmek, birlikte var olmak."

"KISA FİLMİN ÖZGÜR, CESUR VE DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜNÜ BİRLİKTE BÜYÜTÜYORUZ"

Bugün gelinen noktada Kısa'dan Hisse'nin Türkiye'de kısa film alanında yerel, güçlü ve sürdürülebilir bir üretim modeli sunan festivallerin başında geldiğinin altını çizen Özcan, "On yıl boyunca yüzlerce film, binlerce katılımcı ve sayısız an biriktirdik. Ve bu on yıl bize bir kez daha gösterdi ki, 'kısa film başka bi' şey'. Her filmle, her atölyeyle, her buluşmayla bu 'başka şeyi' var ediyor; kısa filmin özgür, cesur ve dönüştürücü gücünü birlikte büyütüyoruz. Bu on gün boyunca bizleri yalnız bırakmayan tüm sinemaseverlere gönülden teşekkür ederiz." dedi.

"YERELDEN EVRENSELE UZANAN OLGUNLAŞMA SÜRECİMİZİ İSTİKRARLI ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ"

Festival Artistik Direktörü Abdulhamit Güler ise Türkiye'nin gençleri için yapılan en genç festivalini, onuncu yıla özel on gün yapabilmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Sektörün ustaları ve gençlerini buluşturan festivalimizde elliden fazla sinemacıyı ağırladık. Danışma kurulundan jürilere, ustalık sınıflarından atölyelere kadar sinemanın kılcal damarlarına indiğimiz etkinlik planlamamızla gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Festivallerin filmlerin izleyici ile buluşma alanı olduğunu aktaran Güler, "Bunun hakkını verebilmek için de elimizden geleni yaptık. Finalistler, gösterim seçkisindekiler, erişilebilir gösterimde yer alanlar ve Filistin özel seçkisindeki kısa filmlerle birlikte toplam 60 kısa filmi izleyici ile buluşturduk. Ülkemizde yapılan her sinema etkinliğini kıymetli görüyoruz. Çoğalması ile mutlu oluyoruz. Fakat biz ısrarla ulusal kalarak, yerelden evrensele uzanan olgunlaşma sürecimizi istikrarlı şekilde sürdürmenin derdindeyiz. Bu topraktan beslenen sinemacılarla bu toprağın sinemasının gelişimi için ulusal kalarak alanımızı ustalıkla işlemeyi hedefledik. Başardığımıza inanıyoruz." dedi.

"FİLİSTİN DİRENİŞİNİN SİNEMADAKİ VARLIĞI HİÇ BİTMESİN"

Bu yıl festivalde Metin Erksan'ı andıklarını belirten Güler, "Anısına, atölyemizde bir kısa film hazırladık ve açılışta sunduk. Tasarımlarımızın nüanslarında ve ana hatlarında Erksan'ın eşyaya bakışının ve sinemadaki duruşunun izini sürdük. Filistin için son üç yıldır olduğu gibi özel başlık açtık. Gazze'de genç sinemacıların çektiği 22 kısa filmi gösterdik. Umudumuz o ki, Filistin direnişinin sinemadaki varlığı hiç bitmesin ve Filistin'in özgürlüğüne ulaşacak yolda katkımız olsun." ifadelerine yer verdi.

13 PROJE VE FİLME ÖDÜL VERİLDİ

Festival kapsamında finale kalan 35 film ve proje arasından 13'ü ödül almaya hak kazandı. Genel Kategori'de; "En İyi Kurmaca Ödülü"nü "Ölüm Bizi Ayırana Dek" filmi ile Deniz Koloş aldı. Ödülü, jüri üyelerinden TRT Sinema Festival Koordinatörü Esra Demirkıran ile Türk Telekom Tivibu adına Özge Sezer takdim etti. "En İyi Belgesel Ödülü"nü "Salman Gitmek İstiyor" ile Ozan Takış aldı. Ödülü, oyuncu Muttalip Müjdeci takdim etti. "En İyi Animasyon Ödülü"nü "Pat" ile Kaan Elönü ve Batuhan Yıldız aldı. Ödülü, ön jüri üyelerinden Neşe Durdi takdim etti. "En İyi Deneysel Ödülü"nü ise "Zülheya" ile Semih Sağman aldı. Ödülü, jüri üyelerinden görüntü yönetmeni Emre Pekçakır takdim etti.

Lise Kategorisi'nde; "En İyi Film Ödülü" Göldeki Sazlık ile Alperen Gülgen'in oldu. Ödülü, Hüseyin Urçuk takdim etti. "İkincilik Ödülleri"ni ise "Ballı Süt" ile Ulaş Çetin Köreken ve "İyi miyiz?" ile Süleyman Ortaç kazandı.

Bu yıl Metin Erksan anısına verilen "Genç Öncüler Özel Ödülü"nü "İsmimi Yaz" ile Deya Ar aldı. Ödülü, Festival Başkanı Aşkın Özcan takdim etti.

Film Yapım Desteği Kategorisi'nde; "İSE/ İstanbul Sinema Evi Yapım Desteği Ödülü"nü "Tavuk Karası" projesiyle Muhammet Emin Altunkaynak aldı. Ödülü, jüri üyelerinden yapımcı ve yönetmen Aslıhan Eker ile sinema yazarı Yeşim Tonbaz takdim etti. "FSM Film Yapım Kamera ve Ekipman Desteği Ödülü"nü "Kalender Bey" projesiyle Burak Erol aldı. Ödülü, jüri üyelerinden senarist ve yönetmen Fatih Özcan ile FSM Film'in sahibi Fuat Ceylan takdim etti. "ColorCore Renk Desteği Ödülü"nü "Uslu" projesiyle Selçuk Kaan Salk ve Münire Eda Mercan aldı. Ödülü, jüri üyelerinden senarist Fatmanur Güldalı ile yönetmen Sinan Sertel takdim etti. "PostMekan Kurgu Desteği Ödülü"nü "Tarife" projesiyle Furkan Çakmak aldı. Ödülü, festival sponsorlarından TürkMedya Kurumsal İletişim Direktörü Ömer Faruk Sarımermer ile prodüktör Yavuz Yıldırım takdim etti. "Aytekin Sound Ses Teknisyeni ve Ekipman Desteği Ödülü"nü "Yıldız" projesiyle Ezgi Temel aldı. Ödülü, jüri üyelerinden uygulayıcı yapımcı Ahmet Şahin ile Rabia Betül Boztaş takdim etti.

Ayrıca festival kapsamında yayıncı ve yazar Cevat Özkaya'ya Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'ne ilk yıllarından beri verdiği destek ve danışmanlık sebebiyle bir teşekkür plaketi takdim edildi. Plaketi, festivalin sponsorlarından Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir verdi.

400 BİN TL DEĞERİNDE ÖDÜL VERİLDİ

Genel Kategori'de En İyi Kurmaca Film'e 40 bin TL, En İyi Belgesel Film'e 40 bin TL, En İyi Animasyon Film'e 40 bin TL ve En İyi Deneysel Film ise 30 bin TL ödül verildi. Türk sinemasının ünlü yönetmenlerinden Metin Erksan anısına verilen "Genç Öncüler Özel Ödülü"nü kazanan finalist 30 bin TL'lik bir ödüle sahip oldu. Bu sene Lise Kategorisi'nde "En İyi Film Ödülü"nün yanı sıra iki filme de 2.'lik ödülü verildi. Lise Kategorisi'nde ise En İyi Film Ödülü kazanan genç sinemacı 20 bin TL'lik ödülü alırken, ikincilere ise 5 bin TL'lik ödül takdim edildi. Film Yapım Desteği Kategorisi'nde; bir proje İSE/ İstanbul Sinema Evi Yapım Desteği ile 75 bin TL kazanırken, bir proje ColorCore'dan Renk Desteği, bir proje FSM Film Yapım Kamera ve Ekipman Desteği, bir proje PostMekan Kurgu Desteği, bir proje ise Aytekin Sound Ses Teknisyeni ve Ekipman Desteği kazandı.