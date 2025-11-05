10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nin başkanı Mahmut Fazıl Coşkun oldu

Türk sinemasına nitelikli yeni sanatçılar kazandırmak amacıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Türk Telekom Tivibu ana sponsorluğunda, Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenecek olan "10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali"nin jürisi açıklandı. Genel Kategori ile Lise Kategorisi jüri başkanlığını "Uzak İhtimal", "Yozgat Blues" ve "Anons" filmleri ile tanıdığımız ve birçok film festivalinde "En İyi Yönetmen" ödülünü alan Mahmut Fazıl Coşkun üstlenecek.

JÜRİ BAŞKANI MAHMUT FAZIL COŞKUN

10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nde ön jüri tarafından finale seçilen film ve projeler arasından kazananları belirleyecek olan ana jüri açıklandı. Genel Kategori ile Lise Kategorisi'nde başkanlığını yönetmen ve senarist Mahmut Fazıl Coşkun'un üstleneceği jüride; oyuncu Sinan Albayrak, festival direktörü ve yapımcı Esra Demirkıran, görüntü yönetmeni Emre Pekçakır ile sanat yönetmeni Natali Yeres bulunuyor. Yapım Destek Kategorisi'nin jürisinde ise yapımcı ve yönetmen Aslıhan Eker, uygulayıcı yapımcı Ahmet Şahin ile senarist ve yönetmen Fatih Özcan yer alıyor.

35 FİLM VE PROJE ARASINDAN 11'İ ÖDÜL KAZANACAK

Her biri alanında öne çıkan işlere imza atan isimlerin yer aldığı jüri; Genel Kategori, Lise Kategorisi ve Yapım Destek Kategorisi'nde finale kalan toplam 35 film ve proje arasından dereceye girenleri belirleyecek. 30 Kasım Pazar akşamı Atlas Sineması'nda gerçekleşecek olan kapanış töreninde, 11 film ve proje ödülün sahibi olacak.