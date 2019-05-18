100 yılın operası

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılını, özel bir proje olan “Yeniden Doğuş” operasıyla kutladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın katıldığı gösterim, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a gitmek üzere İstanbul’dan yola çıktıkları güne atıfla, ilk kez 16 Mayıs’ta Haliç Kongre Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

ÇEYREK ASIRLIK SORUNU ÇÖZDÜK

Bakan Ersoy, “Biz Troya operası ile birlikte kendi operamızı, sanatımızı ve kültürümüzü yurt dışına açmaya karar verdik. Çin’de, Moskova’da Bolşoy operasında, Tokyo’da, Japonya’da başarıyla sergiledik. Bundan sonra da sergilemeye devam edeceğiz ve her yıl Troya ve Yeniden Doğuş operası gibi yeni bir performansı sahneleyeceğiz. Bu eserleri yurt dışında çeşitli ülkelerde sergileyip operamızı artık uluslararası alanda da kabul görür hale getireceğiz. Açıkçası biz sanatımıza, sanatçımıza ne kadar değer verirsek, onlar da sanatlarına ne kadar konsantre olursa, o kadar iyi sonuçlar alıyoruz” diye konuştu. Ersoy, 25 yıldır çözülemeyen, gündelikçi sözleşmeyle çalışan sanatçılarla ilgili sorunu da tamamen çözdüklerini dile getirdi.

Operayı izlemeye Kültür Bakanı Mehmet Ersoy’la gelen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım “Her şey çok güzel olacak” sloganlarına karşılık gülümseyerek ve alkışlayarak hoşgörü dersi verdi.

130 kişilik dev prodüksiyon

Balkan Savaşı sonrası Rumeli’den İstanbul’a göçmek zorunda bırakılan halkın hikayesini ele alan “Yeniden Doğuş” adlı eserde, Atatürk rolünü, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Ali Murat Erengül üstlendi. Zübeyde Hanım’ı Hatice Zeliha Kökcek, Fikriye Hanım’ı Eda Bingöl Gürkan, Makbule Hanım’ı Sezgi Elhüseyni, İsmet İnönü’yü Gürkan Sezgin canlandırdı. Librettosu ve bestesi Tevfik Akbaşlı’ya ait eser, bale ve orkestra sanatçılarından oluşan yaklaşık 130 kişilik ekip tarafından sahnelendi.