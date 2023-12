11. Boğaziçi Film Festivali'nin Uluslararası Yarışması'nda Yer Alan Filmler Açıklandı!

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 8 -16 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek 11. Boğaziçi Film Festivali'nin uluslararası yarışmasında 10 film yer alıyor.



Bu yıl festivalin uluslararası uzun metraj yarışma filmleri arasında; Muayad Alayan'ın annesinin ani ölümünün ardından iyileşmesine yardımcı olabilecek bir başlangıç yapma umuduyla babasıyla birlikte Birleşik Krallık'tan Kudüs'e taşınmak zorunda kalan ve Hayaletler Vadisi olarak bilinen bir mahallede eski bir eve yerleştikten kısa süre sonra bir dizi gizemli olaylar yaşayan ve suçlu bulunan Rebecca'nın hikayesine odaklanan ve dünya prömiyerini Rotterdam Uluslararası Film Festivali'nin Limelight Bölümünde yapan "A House in Jerusalem"; Marie Amachoukeli'nin altı yaşındaki bir Fransız kız ile dadısı arasındaki bağı ve beklenmedik bir şekilde ayrılmak zorunda kaldıklarındaki yaşadıklarını anlatan ve prömiyerini 76. Cannes Film Festivali'nde Eleştirmenler Haftası'nın açılışında yapan "Àma Gloria"; Tahmina Rafaella'nın kocası tarafından uygun olmayan bir anne olmakla suçlanan, İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nın son günlerinin kaosunun ortasında oğlunun velayetini almak için savaşan Banu'nun hikayesine odaklanan "Banu"; James Marsh'ın İkinci Dünya Savaşı direniş savaşçısı, Nobel ödüllü oyun yazarı Samuel Beckett'in yaşamından pek çok kesitin sunulduğu ve 71. San Sebastian Film Festivali'nin kapanış filmi olan "Dance First"; Abu Bakr Shawky'in uçsuz bucaksız Suudi Arabistan çölünde yaşayan Matar ve Ghanim adındaki kardeşlerin Matar'ın devesi Hofira'nın hayatta kalmasını sağlamaya çalışmalarını anlatan ve prömiyerini 48. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapan "Hajjan"; Behrooz Karamizade'nin birbirlerini seven, İran'daki yeni neslin hayatlarını yönetmeye devam eden gelenek, yozlaşmayla çatışan Amir ile Narges'in hikayesini konu alan ve 58. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nin Kristal Küre Yarışması'nda Jüri Özel Ödülü kazanan "Empty Nets"; Domien Huyghe'nin babasının bir gemi kazasında değil denizin dibinde derinlerde dolaşan bir yaratık tarafından öldüğünü ispatlamaya çalışan Lena'nın hikayesine odaklanan ve prömiyerini 69. Berlin Film Festivali'nde yapan "Sea Sparkle"; Bille August'un yaklaşan I. Dünya Savaşı zamanı saygın bir subay olan Anton ile Baron'un tekerlekli sandalyeye mahkum olan kızı Edith ile olan arkadaşlığını anlatan "The Kiss"; Dmitry Dyachenko'nun Taygada oğlunu bağımlılıktan kurtarmak için onu zorla bir av evine kapatan bir babanın aynı zamanda patlak veren kuduz salgınıyla verdiği mücadeleyi anlatan ve ilk gösterimini 45. Moskova Fim Festivali'nde yapan "The Rage"; Timm Kröger'in 1962'de İsviçre'de bir fizik kongresinde yetenekli genç fizikçi ile esrarangiz caz piyanistin hikayesini konu alan dünya prömiyerini 80. Venedik Film Festivali'nde yapan "The Universal Theory" yer alıyor.

AÇILIŞ FİLMİ; "THE TEACHER"



11. Boğaziçi Film Festivali açılışını İngiliz-Filistinli yönetmen Farah Nabulsi'nin kaybettiği oğlunun yasını tutan Filistinli bir öğretmen'in Batı Şeria'daki kargaşanın içinde iki öğrencisi Yacoub ve Adam'a verdiği duygusal destek ile İngiliz gönüllü işçi olan Lisa ile romantik ilişkisini anlatan ve prömiyerini 48. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştiren "The Teacher" ile yapacak.

"FİLİSTİN HAKKINDA KONUŞMALIYIZ"



Her yıl beklenen filmlere ev sahipliği yapan 11. Boğaziçi Film Festivali, bu yıl da Filistin'de yaşanan dramı beyaz perdeye aktaran filmleri sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Festivalin bu bölümde; Abdallah Al-Khatib'nin Suriye'deki iç savaşın ardından Esed rejimi, dünyanın en büyük Filistinli mülteci kampı olan Yermük bölgesini kuşatmasında yaşananları aktardığı 2021 yapımı "Little Palestine (Diary of a Siege)"; Farah Nabulsi'nin festivalin açılış filmi olan "The Teacher"; Maha Haj'ın 2022 Cannes Film Festivali Belirli Bir Bakış programında en iyi senaryo ödülü kazanan "Mediterranean Fever"; "Mohanad Yaqubi"nin 30 yıl önce Filistin halkıyla dayanışma göstermek için onların yanında yer alan Japon aktivistlerin çektikleri görüntülerden oluşturduğu "R21 aka Restoring Solidarity"; Michel Khleifi'nin "Tale of the Three Jewels"; Tewfik Saleh'in efsanevi Filistinli yazar Gassan Kanafani'nin Güneşteki Adamlar isimli kitabından uyarladığı bu yıl World Cinema Project and Cineteca di Bologna tarafından restore edilen 1972 yapımı "The Dupes" ve Ahmad Saleh'in 2011, 2016 ve 2021 yıllarında yaptığı üç kısa filmden oluşan üçlemesi "House – Ayny- Night" seyircilerle buluşacak.

FESTİVALDE HER YELPAZEDEN FİLM VAR!



Son dönemin çok beklenen ve ödüllü filmlerini sinemaseverlerle buluşturacak 11. Boğaziçi Film Festivali'nin özel gösterimlerinde ise; Jessica Hausner'ın Cannes Film Festivali Palme d'Or adayı "Club Zero"; Alice Rohrwacher'ın Cannes Film Festivali Palme d'Or adayı "La Chimera"; Alix Delaporte'nin "On The Pulse"; Yasemin Çekiç'in Diyarbakır Anneleri'nin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler"; Isabel Fernández'in Endülüs'te hâlâ büyük ilgi gören Elhamra Sarayı'nın inşasını anlatan "The Builders of Alhambra" filmleri yer alacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği, Turkcell ve Türk Hava Yolları'nın ana sponsorluğu, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığı ve Türkmedya'nın ana medya sponsorluğu ile gerçekleşecek "11. Boğaziçi Film Festivali" ile ilgili tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere www.bogazicifilmfestivali.com ve festivalin resmî sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.

https://www.bogazicifilmfestivali.com/

Facebook – Instagram ve Twitter: @bogaziciff

11. Boğaziçi Film Festivali Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Filmleri

A House in Jerusalem - Muayad Alayan - Filistin, Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, Katar

Àma Gloria -Marie Amachoukeli / Fransa

Banu - Tahmina Rafaella / Azerbaycan, İtalya, Fransa, İran

Dance First - James Marsh / Birleşik Devletler

Hajjan - Abu Bakr Shawky / Suudi Arabistan

Empty Nets - Behrooz Karamizade / Almanya, İran

Sea Sparkle -Domien Huyghe / Belçika, Hollanda

The Kiss- Bille August / Danimarka

The Rage -Dmitry Dyachenko / Rusya

The Universal Theory - Timm Kröger / Almanya, Avusturya, İsviçre