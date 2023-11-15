11. Boğaziçi Film Festivali'nin yarışma başvuruları devam ediyor

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl on birincisi düzenlenecek "Boğaziçi Film Festivali", 8-16 Aralık tarihleri arasından sinemaseverlerle buluşacak. Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileriyle seyircilerini ağırlayacak olan "11. Boğaziçi Film Festivali"nin ulusal ve uluslararası film yarışma kategorilerine başvurular 24 Kasım Cuma günü son bulacak.

11. BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ"NİN ÖDÜL MİKTARLARI BELLİ OLDU!



2013 yılından beri yolculuğuna aralıksız devam eden, Türkiye'nin en dinamik film festivali olarak sinemaseverlerle bir araya gelen "Boğaziçi Film Festivali"nde ulusal yarışma heyecanı bu yıl da dolu dolu yaşanacak.

"Boğaziçi Film Festivali"nde her yıl sinemanın yeni ve nitelikli filmlerini seyirciyle buluşturmak ve Türk Sineması'nın ulusal ve uluslararası sektörel alanda görünürlüğünü arttırmak adına düzenlenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda büyük ödül olarak En İyi Film'e verilen Altın Yunus'un yanı sıra 200.000 TL para ödülü verilecek.

Jüri değerlendirmelerinin ardından En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Kurgu dallarında ödüller sahiplerini bulacak.

Sinemaya desteklerinin artarak devam edeceğini belirten Festival Artistik Direktörü Samed Karagöz tüm yarışma kategorilerinde ödül tutarlarını arttırdıklarını, 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda en iyi film ödülünü 200 bin Türk Lirası'na çıkardıklarını açıkladı.

Kategori ödülleri dışında Ulusal Yarışma'da Akli Film tarafından para ödülüyle desteklenen En İyi İlk Film Ödülü ile Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) tarafından desteklenen FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü de verilecek.

ÖDÜL MİKTARLARI



- En İyi Ulusal Uzun Metraj Film: 200.000 TL ve Altın Yunus Heykeli

- En İyi İlk Film: 50.000 TL ve Altın Yunus Heykeli

- En İyi Yönetmen: 75.000 TL ve Altın Yunus Heykeli

- En İyi Erkek Oyuncu: 50.000 TL ve Altın Yunus Heykeli

- En İyi Kadın Oyuncu: 50. 000 TL ve Altın Yunus Heykeli

- En İyi Senaryo: 50.000 TL ve Altın Yunus Heykeli

- En İyi Görüntü Yönetmeni: 50.000 TL ve Altın Yunus Heykeli

- En İyi Kurgu: 50.000 TL ve Altın Yunus Heykeli

- FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü: Altın Yunus Heykeli

- En İyi Ulusal Belgesel Film: 50.000 TL ve Altın Yunus Heykeli

- Jüri Özel Ödülü: 30.000 TL ve Altın Yunus Heykeli

- Ahmet Uluçay Kısa Film Büyük Ödülü: 50.000 TL ve Altın Yunus Heykeli

- En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film: 30.000 TL ve Altın Yunus Heykeli

- İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü: 20.000 TL ve Altın Yunus Heykeli

-En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film Ödülü:100.000 TL

-En İyi Yönetmen: 50.000TL

-En İyi Erkek Oyuncu:30.000TL

-En İyi Kadın Oyuncu: 30.000TL

-Jüri Özel Ödülü: 30.000TL

-En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca: 30.000TL

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığı ile gerçekleşecek "11. Boğaziçi Film Festivali" başvuruları, festivalin web sitesinde yer alan formlar doldurularak 24 Kasım'a kadar gerçekleştirilebilecek.

Tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere ise www.bogazicifilmfestivali.com ve festivalin resmî sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.