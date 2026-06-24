On yıldır "Başka Bi' Festival" mottosuyla yolculuğuna devam eden, kısa filmciler ve ilgili sektör için özel ve farklı bir yerde duran Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali bu yıl 11. kez sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sinema sanatının çekirdeğini temsil eden kısa filmlerin üretimini teşvik etmek amacı taşıyan ve Türk sinemasına nitelikli yeni sanatçılar kazandırmayı hedefleyen festival, bu yıl 21-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Kısa'dan Hisse Sanat Derneği tarafından düzenlenecek olan 11. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali bu yıl da Türk Telekom Tivibu ana sponsorluğunda gerçekleşecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 15 EYLÜL

Kısa film yoluyla sinema kültürünü yaygınlaştırmak, sinemaya gönül verenlerin mesleki, sanatsal ve kreatif gelişimlerine destek olmak, aynı zamanda nitelikli eserlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen ve bu yıl usta sinemacı Lütfi Ömer Akad'ı anacak olan 11. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'ne başvurular açıldı. Katılımcılar başvurularını 15 Eylül'e kadar uluslararası festival platformu filmfreeway.com veya www.kisadanhisse.org adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

DOPDOLU FESTİVAL HAFTASI

Kısa film yarışması ve gösterim programının yanı sıra festival haftasında birçok etkinlik, söyleşi, ustalık sınıfı, atölye ve panel sinemaseverlerle buluşacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da işitme ve görme engelli bireyleri unutmayan festivalde özel olarak hazırlanan bazı gösterimler ayrıntılı altyazı ve sesli betimleme ile sunulacak. Ayrıca bu yıl da festivalin özel etkinliği "Tek Plan Masa Buluşmaları" ve sinema temalı kolektif yazılan bir kitap festival takipçileriyle paylaşılacak.

TOPLAM ÖDÜL 700.000 BİN TÜRK LİRASI

Festivalin 28 Kasım'da gerçekleşecek olan ödül töreninde toplam 700 bin TL değerinde nakdi, ayni ve yapım destek ödülleri dağıtılacak. Bunların yanı sıra gösterim hakkı kazanan filmlere gösterim ücreti ödenecek. Ödül töreninde en iyi kurmaca filme 60 bin TL, en iyi belgesele 60 bin TL, en iyi animasyon filme 60 bin TL, en iyi deneysel filme 40 bin TL ödül verilecek. Ayrıca bu yıl festivale yapay zekâ kategorisi dâhil edildi. Bu kategorideki en iyi film ise 40 bin TL'nin sahibi olacak. Tüm bunlarla beraber bu yıl yönetmen ve yazar Lütfi Ömer Akad anısına verilen Kısa'dan Hisse Sanat Özel Ödülü ise 40 bin TL olarak sahibine kavuşacak. Lise kategorisinde en iyi film ödülü alan genç sinemacı ise 30 bin TL ile İSE (İstanbul Sinema Evi) tarafından sinema eğitimi almaya hak kazanacak.

6 YAPIM DESTEK ÖDÜLÜ SAHİBİNİ BEKLİYOR

Yapım Desteği Ödülleri'nde ise 6 yapım destek ödülü sahibini bekliyor. En iyi altı senaryo projesinden birine İSE tarafından 100 bin TL, bir diğerine Zürafa Film tarafından 75 bin TL nakdi destek, bir başka projeye Flod tarafından renk düzenleme desteği, bir diğerine FSM Film tarafından kamera ve ekipmanları desteği, bir diğerine ise Aytekin Sound tarafından ses teknisyeni ve ses ekipmanı desteği, son projeye de Post Mekan tarafından kurgu desteği ödülü verilecek.