119 yıllık kral restorasyonda

Milli Saraylar Koleksiyonu’na ait 119 yıllık tablo korumaya alınırken, çevresel etkilerle tahrip olan çerçevesi ise Yıldız Şale Köşkü’ndeki Ahşap Oyma Atölyesi’nde bir ay önce restorasyona gönderildi. Tamamı ıhlamur ağacından yapılan ve dönemin ince sanatsal motiflerini yansıtan çerçevenin restorasyonunu Ahşap Oyma Atölyesi Sorumlusu restoratör Hasan Gül üstlendi. Şimdiye kadar onlarca saray eşyasını ilk günkü formuna kavuşturduğu belirtilen restoratör Gül, yürüttükleri hassas ve titiz çalışma sonucu İtalyan oyma sanatının nadide örneklerinden olan ıhlamur ağacından çerçevenin birebir aynısını yine aynı ağaçtan yontarak üretti. Gül, ahşap oyması tamamlanan çerçeveyi altın varak kaplanmak üzere diğer atölyeye göndereceklerini, buradaki işlemlerin de tamamlanmasıyla Topkapı Sarayı’na iade edileceğini söyledi.