11.Boğaziçi Film Festivali'nin afişi yayınlandı

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl on birincisi düzenlenecek olan Boğaziçi Film Festivali, 9-16 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle bir araya gelmeye hazırlanıyor. Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileriyle seyircilerini ağırlayacak olan 11. Boğaziçi Film Festivali'nin afişi minyatür sanatçısı Onur Hastürk imzası taşıyor.

Festivalin dinamizminin ve zengin kültürünün ön plana çıkarıldığı afiş, klein mavisinin geometrik formu ile çağdaş ve güncel bir bakış açısını temsil ederken, etrafındaki tezhip süslemeleri ile gelenekselliğin izlerini taşıyor.

Afişin üst kısmında konumlanan ve altın motiflerle tasarlanan yunus deseniyle "Altın Yunus" ödüllerine ve festivalin prestijine vurgu yapan Hastürk, renk seçiminde kontrastı vurgulayarak görsel etkiyi artırıyor. Tasarım sürecinde, festivalin dinamizmini ve zengin kültürel bağlamını ön plana çıkarmaya odaklanan sanatçı, geleneksel ve çağdaş öğeleri afişte dengeliyor.