12. Boğaziçi Film Festivali Bosphorus Talks Programı belli oldu

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı'nca gerçekleştirilen 12. Boğaziçi Film Festivali'nde Bosphorus Talks programının içeriği belli oldu. Sinemaseverlere, film yapmanın farklı alanlarıyla ilgili yeni pencereler açmayı amaçlayan Bosphorus Talks'un konukları; festival kapsamında gösterilen "Kanıt" (The Evidence) belgeselinin yapımcısı Abdülkadir Karakelle ve yine festivalde gösterilecek "Hesap Günü" (Yomeddine) filminin yönetmeni Ebu Bekir Şavkî.

Abdülkadir Karakelle, Atakan Kerküklü'nün yönettiği "Kanıt" (The Evidence) belgeselinin, 24 Ekim saat 18:00'de Atlas 1948 sinemasındaki gösteriminin ardından "Belgeselde Sınırları Zorlamak" başlığıyla seyircilerle buluşacak. Belgeselin yapımcısı olan Karakelle aynı zamanda Anadolu Ajansı Özel Prodüksiyonlar Direktörlüğü görevini yürütüyor.

Ebu Bekir Şavkî ise filminin, 19 Ekim saat 14:00'te Atlas 1948 sinemasındaki gösteriminin ardından "Odaktaki Yönetmen" başlığı altında seyircilerin karşısında olacak. Mısırlı-Avusturyalı sinemacı Ebu Bekir Şavkî, ilk filmi "Hesap Günü" (Yomeddine) ile Cannes'da ana yarışmaya seçildi. Burada Francois Calais ödülünü alan film, Mısır'ın da Oscar adayı oldu. Forbes Magazine tarafından uluslararası arenadaki en etkili 5 Arap yönetmen arasında gösterilen Şavkî'nin ikinci filmi "Hajjan", dünya prömiyerini Toronto Film Festivali'nde yaptı.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek ancak kontenjan sınırı olan etkinliklere katılmak için linkteki formu doldurmak gerekiyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği, Turkcell ve Türk Hava Yolları'nın ana sponsorluğu, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığı ve Türkmedya'nın ana medya sponsorluğu ile gerçekleşecek "12. Boğaziçi Film Festivali" ile ilgili tüm bilgilere www.bogazicifilmfestivali.com adresinden ve festivalin resmî sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.

Bosphorus Talks Programı:

Bosphorus Talks - Odaktaki Yönetmen

19 Ekim 2024 - Atlas 1948 Sineması - Saat: 14:00

Film Gösterimi: Yomeddine 90'

Katılım Formu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOMqjvola2WgRgrIDL4Ruy2xOjq_V_t39akP1ZQzMatmfofg/viewform

Bosphorus Talks – Belgeselde Sınırları Zorlamak

24 Ekim 2024 Perşembe – Atlas 1948 Sineması – Saat: 18:00

Film Gösterimi: Kanıt / The Evidence

Katılım Formu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWYGfP3Rz7pZTfW-b6EcmSGy0esyqo8rN0RgxjgLo7xw1BAw/viewform