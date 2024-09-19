12. Boğaziçi Film Festivali'nde Ulusal Yarışma Jürisi'ne yönetmen ve yapımcı Atalay Taşdiken başkanlık edecek

18- 25 Ekim tarihlerinde 12.si gerçekleştirilecek olan Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Yarışma Jüri Başkanı, yönetmen ve yapımcı Atalay Taşdiken oldu.

Yönetmenliğe reklam filmleriyle başlayan Taşdiken, 1993'te senarist ve yönetmen kimliğiyle "5 Numaralı Kamp" adlı yapıma imza attı. Mehmet Niyazi Özdemir'in "Ölüm Daha Güzeldi" adlı kitabından uyarlanan, Türk- Rus- Özbek ortak yapımı film; SSCB döneminde Azerbaycan'da verilen özgürlük mücadelesini anlatıyordu.

2008 tarihli ilk sinema filmi "Mommo- Kız Kardeşim"le dikkatleri üzerine çeken yönetmen, bu filmle; 2010 Würzburg International Filmweekend'de Seyirci Ödülü'nü, 2009 Nürnberg Türk Alman Film Festivali'nde En İyi Film ve Seyirci ödüllerini ve 2009 Adana Altın Koza Film Festivali'nde Seyirci Ödülü'nü kazandı. Küçük bir köyde, birbirlerinden başka tutunacak kimseleri olmayan iki kardeşin öyküsünü olabilecek en yalın ve sert şekilde anlatan ve Erkan Oğur'un müzikleriyle ayrı bir boyut kazanan film, katıldığı pek çok festivalin yanı sıra 59. Berlin Film Festivali seçkisinde de yer aldı.

İlk filminin başarısını, 2013 yapımı "Meryem"le sürdüren yönetmen bu kez, filme adını veren Meryem'in, kocasız evliliğinde yakalamaya çalıştığı mutluluğu ve kendi dünyasını kurma çabasını gösterdi seyirciye. Zeynep Çamcı ve İsmail Hacıoğlu'nun başrolleri paylaştığı film; Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Müzik ve Avni Tolunay Jüri Özel ödülleriyle döndü. Nürnberg Türk Alman Film Festivali'nde ise Seyirci Ödülü'nün sahibi oldu.

2016'da "Arama Moturu" ile gelenek- modernite çatışmasına farklı bir perspektiften yaklaşan Taşdiken, kendi köyünde çektiği bu filmde oyuncu olarak da kendi köylülerini kullandı. 2020 tarihli "Kar Kırmızı" ise insanın yalnızlığını ve çaresizliğini, karlar içinde bir ortamda tasvir ediyordu. Kar beyazının örttüğü karanlık gerçeklerin peşindeki Yusuf'u Mehmet Usta'nın canlandırdığı filmde yönetmen, Ahmet Mümtaz Taylan, Rıza Sönmez ve Ümit Çırak gibi isimlerle çalıştı. Son filmi "Hara"da ise kamerasını 13 yaşındaki Beste'ye çevirdi ve aralarında güçlü bir bağ kurdukları atının satılacağı haberiyle ailesinin dağılmasını bir arada yaşayan genç bir yüreği taşıdı perdeye.

"Sanat sineması yapıyorum" dediğiniz zaman gişe sinemasından hoşlanan insanları daha işin başından 'Bu sinema size ait değildir' diye uzaklaştırıyorsunuz. Sinemanın tamamı bir sanattır, bunun içerisinde gişe sineması da vardır. Ben yaptığım filmi sanat sineması olarak değerlendirmiyorum. Ben insan sineması yapıyorum" diyen senarist- yönetmen ve yapımcı Atalay Taşdiken, 12. Boğaziçi Film Festivali'nde Ulusal Jüri'ye başkanlık edecek. Taşdiken'in ulusal jüri başkanı olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren, Boğaziçi Film Festivali Festival Başkanı Ogün Şanlıer de bu zorlu görevde jüriye başarılar diledi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği, Turkcell ve Türk Hava Yolları'nın ana sponsorluğu, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığı ve Türkmedya'nın ana medya sponsorluğu ile gerçekleşecek "12. Boğaziçi Film Festivali" ile ilgili tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere www.bogazicifilmfestivali.com ve festivalin resmî sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.