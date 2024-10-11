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Kültür Sanat

12. Boğaziçi Film Festivali''nin kısa film ve FİYAB jürisi belirlendi

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı, Türkmedyanın ise ana medya sponsoru olduğu '12. Boğaziçi Film Festivali'nin kısa film ve Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) jürisi belli oldu.

AA11 Ekim 2024 Cuma 16:43 - Güncelleme:
12. Boğaziçi Film Festivali''nin kısa film ve FİYAB jürisi belirlendi
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Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "12. Boğaziçi Film Festivali"nin kısa film ve Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) jürisi belli oldu.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festival 18-25 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Festivalin bu yılki kısa film jürisi, oyuncu Hakan Atalay ve yönetmen Miraç Atabey ile River Film Festivali Artistik Direktörü Romina Zanon'dan oluşuyor.

FİYAB jürisinde ise yapımcılar Halil Kardaş ve Kerim Ayyıldız ile yönetmen-yapımcı Meryem Beyza Er yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçen festival, Turkcell ve Türk Hava Yollarının ana sponsorluğu ile Türkmedyanın ana medya sponsorluğunda gerçekleşecek.

Festivale ilişkin detaylı bilgiye, "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ve festivalin sosyal medya hesapları üzerinden erişilebiliyor.

  • Boğaziçi Film Festivali
  • FİYAB jürisi
  • Anadolu Ajansı

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