12. Boğaziçi Film Festivali'nin yarışma başvuruları devam ediyor

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl on ikincisi düzenlenecek "Boğaziçi Film Festivali", 18-25 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileriyle seyircilerini ağırlayacak olan "12. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal ve uluslararası film yarışma kategorilerine başvurular 20 Eylül Cuma günü son bulacak.



12. yılında 4 ayrı kategoride başvuruların kabul edileceği festivalde, Ulusal Uzun Metraj, Uluslararası Uzun Metraj, Kısa Film ve Ulusal Belgesel Film yarışmaları düzenlenecek.

Yılın Merakla Beklenen Yerli ve Yabancı Yapımları Boğaziçi Film Festivali'nde Yarışacak!

1 Ocak 2023 tarihinden sonra tamamlanmış filmlerin başvurabileceği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak filmlere En İyi Filme verilen Altın Yunus'un yanı sıra; En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Kurgu dallarında da ödüller verilecek.

Süre kısıtlaması olmadan Türkiye yapımı belgesel filmlerin katılabildiği Ulusal Belgesel Yarışması'nda da bu yıl yine, En İyi Ulusal Belgesel Film ve Jüri Özel ödülleri dağıtılacak.

Festivalin Kısa Film Yarışmasında, En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film ile En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film ödülü dağıtılırken yarışmada yer alan tüm filmler bu yıl da Ahmet Uluçay Büyük Ödülü için de aday olacak. Ayrıca festivalin ulusal kısa film yarışmasında yer alan filmlerden biri İstanbul Medya Akademisi tarafından para ödülüyle desteklenen Genç Yetenek Ödülü'nü kazanacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği, Turkcell'in ana sponsorluğu, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığı ve Türkmedya'nın ana medya sponsorluğu ile gerçekleşecek "12. Boğaziçi Film Festivali" başvuruları, festivalin web sitesinde yer alan formlar doldurularak 20 Eylül Cuma akşamına kadar gerçekleştirilebilecek.

Tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere ise www.bogazicifilmfestivali.com ve festivalin resmî sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.