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Kültür Sanat

13 bin 282 eser iade edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'ye son 23 yılda 13 bin 282 eserin iade edildiğini bildirdi.

AA11 Mart 2025 Salı 14:53 - Güncelleme:
13 bin 282 eser iade edildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalarda, 2018'den itibaren 8 bin 967, 2002'den bu yana ise toplam 13 bin 282 eser Türkiye'ye iade edildi.

Açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, "2018'den bu yana yaklaşık 8 bin 967 eseri ait olduğu topraklara geri getirdik. Kültürel mirasımıza sahip çıkma sorumluluğuyla, kaçırılan her eserimizin izini sürmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

İade edilen eserler arasında Amerika Birleşik Devletleri'nden Çingene Kızı Mozaikleri, Kiliya Tipi İdol, Roma İmparatoru Lucius Verus Heykeli, Boubon Antik Kenti Kökenli Bronz Kadın Büstü ve Kybele Adak Heykeli, İngiltere'den Mustafa Dede tarafından istinsah edilen Kur'an-ı Kerim, Sidamara Lahdi'nin eksik parçası olan Eros Başı ve Adana Ulu Camii Çinisi, İtalya'dan Roma Dönemi Zeugma Kökenli Stel ile Hollanda'dan Şile Bozgoca Camii Kitabesi bulunuyor.

Eserlerden Çingene Kızı Mozaikleri Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde, Şile Bozgoca Camii Kitabesi ise İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde sergileniyor.

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