13. Boğaziçi Film Festivali 14 – 21 Kasım 2025 Tarihleri Arasında Düzenlenecek!

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından on üçüncü kez düzenlenecek olan "Boğaziçi Film Festivali", 14 – 21 Kasım 2025 tarihleri arasında sinemaseverlere bir hafta boyunca dopdolu bir program, büyüleyici filmler ve unutulmaz anlar yaşatacak.

2013 yılından beri yolculuğuna aralıksız devam eden, Türkiye'nin en dinamik film festivali olarak sinemaseverlerle bir araya gelen "Boğaziçi Film Festivali'nde, ulusal ve uluslararası yarışma heyecanı 2025 yılında da dolu dolu yaşanacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ile gerçekleşecek "13. Boğaziçi Film Festivali" için tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere www.bogazicifilmfestivali.com ve festivalin resmî sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.