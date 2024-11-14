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Kültür Sanat

13. Boğaziçi Film Festivali 14 – 21 Kasım 2025 Tarihleri Arasında Düzenlenecek!

Hem Türk sinemasından hem de dünya sinemasından dikkat çekici yapımları bir araya getiren Boğaziçi Film Festivali, 2025 yılında 14 – 21 Kasım tarihleri arasında on üçüncü kez sinemaseverlerle buluşacak.

14 Kasım 2024 Perşembe 15:07 - Güncelleme:
13. Boğaziçi Film Festivali 14 – 21 Kasım 2025 Tarihleri Arasında Düzenlenecek!
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Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından on üçüncü kez düzenlenecek olan "Boğaziçi Film Festivali", 14 – 21 Kasım 2025 tarihleri arasında sinemaseverlere bir hafta boyunca dopdolu bir program, büyüleyici filmler ve unutulmaz anlar yaşatacak.

2013 yılından beri yolculuğuna aralıksız devam eden, Türkiye'nin en dinamik film festivali olarak sinemaseverlerle bir araya gelen "Boğaziçi Film Festivali'nde, ulusal ve uluslararası yarışma heyecanı 2025 yılında da dolu dolu yaşanacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ile gerçekleşecek "13. Boğaziçi Film Festivali" için tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere www.bogazicifilmfestivali.com ve festivalin resmî sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.

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