13. Boğaziçi Film Festivali belgesel ve kısa film jürisi açıklandı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle bu yıl, 7-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek 13. Boğaziçi Film Festivali'nde yarışacak belgesel ve kısa filmleri değerlendirecek jüri üyeleri açıklandı.

BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ BELGESEL JÜRİSİ AÇIKLANDI

Bu yılki Belgesel Jürisi; Litvanyalı yapımcı Ringailė Leščinskienė, Danimarkalı yönetmen Miriam Carlsen ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi M. Safa Karataş'tan oluşuyor.

Litvanya Tiyatro ve Müzik Akademisi'nde Sinema alanında Sanat Yönetimi yüksek lisansını tamamlayan Ringailė Leščinskienė, 2008'den bu yana Gürcistan ve Ukrayna ile çalışan uluslararası bir film yapımcısıdır. Zero Copy Reel'in CEO'su olarak yaratıcı belgeseller ve ortak yapımlara odaklanan Leščinskienė, Gürcistan merkezli Funky Production House'un da sahibi. Çalışmaları üç Cannes Lions ve bir Silver Dolphin ödülü kazanmıştır; filmleri CPH:DOX, Tallinn Black Nights, Berlinale EFM Rough Cut ve IDFA gibi önemli festivallerde gösterildi. Lithuanian Shorts kapsamında mentorluk yapıyor; EsoDoc programına dahil olup Ji.hlava 2026'da Gelecek Vadeden Yapımcılar arasında yer alacak.

Danimarkalı yönetmen Miriam Carlsen ise kimlik, cesaret ve özgürlük temalarını odağına alan hikâyeler anlatıyor. "Game Over" adlı belgeseli 100'den fazla festivalde gösterildi ve 2023 Boğaziçi Film Festivali En İyi Belgesel Ödülü dahil 18 ödül kazandı. Kopenhag ve İstanbul arasında üretimlerini sürdüren Carlsen, şiirsel imgeleri gerçekçilikle buluşturan bir sinema dili geliştiriyor. İlk kurmaca filmi "Hysteria" yakında Danimarka'da prömiyer yapacak; bir yandan "Save the Cat" adlı uzun metraj belgeseli üzerinde çalışıyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan M. Safa Karataş, "Reşat Nuri Güntekin Romanlarının Senaryolaştırılma Serüveni" teziyle yüksek lisansını, "1990 Sonrası Türk Sinemasında Tipler" teziyle doktorasını tamamladı. Sivas Uluslararası Film Festivali'nin kurucu ekibinde ve düzenleme kurulunda yer aldı. Halen Uluslararası Felsefi Filmler Festivali'nin direktörlüğünü sürdürüyor. 2009'dan bu yana şiir ve yazıları yayımlanan Karataş'ın "Orada" ve "Şimdiki Zamanın Rivayeti" adlı iki şiir kitabı ile 2021'de yayımlanan "Dışarıda" adlı bir romanı bulunuyor. 2013'ten bu yana çeşitli kısa filmler yönetiyor.

BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ KISA FİLM JÜRİSİ BELLİ OLDU

Bu yılki Kısa Film Jürisi; TRT Sinema Müdürlüğü'nde proje sorumlusu olarak görev yapan Mehmet Ali Karga, Adana'da film çalışmalarını sürdüren yönetmen ve sanatçı Oben Yılmaz ile ödüllü oyuncu ve yapımcı Selin Yeninci'den oluşuyor.

1982 İstanbul doğumlu Mehmet Ali Karga; Marmara Üniversitesi'nde ön lisans ve lisans eğitimini, Maltepe Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisansını tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dinler Tarihi bölümünde doktora programına devam etti. Çeşitli yayınevleri ve kitabevlerinde yöneticilik yaptı; edebiyat dergilerinde kitap eleştirileri yazdı. TRT2'de Sinema+, Film Önü Arkası, Kısa Film Kuşağı ve Oscar yayınlarının yapımcılığını üstlendi; film seçimi ve lisanslama süreçlerini yönetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Seçici Kurulu'nda görev aldı. "Ahir" ve "Askıda Sinema" kitaplarının yazarı olan Karga, TRT 12 Punto'nun yürütücülerindendir.

1977 Almanya doğumlu Oben Yılmaz, 1986'dan bu yana Adana'da yaşıyor. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Yılmaz, 23 yıl eğitimci ve yönetici olarak görev yaptı. Sanat hayatını paralel olarak sürdüren Yılmaz, yurt içi ve yurt dışında 13 kişisel, 70 karma sergiye katıldı; öyküleri çeşitli dergilerde yayımlandı. Birçok kısa filmde sanat yönetmeni olarak yer aldıktan sonra ilk yönetmenlik deneyimi olan "Günaydın Anne"yi çekti. İlk uzun metrajının senaryo çalışmalarına devam ediyor.

Ödüllü oyuncu ve yapımcı Selin Yeninci, Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Dünya çapında 100'den fazla ülkede gösterilen "Bir Zamanlar Çukurova" dizisiyle uluslararası tanınırlık kazandı; 2025'te Netflix yapımı "Geleceğe Mektuplar" dizisinin başrolünde yer aldı. "Kurak Günler", "Nasipse Adayız" ve "Uçan Köfteci" gibi filmleri Cannes, Rotterdam, NY Turkish Film Festivali ve Montpellier'de gösterildi. 2024'te Ankara, Distopya, Diyarbakır Kısa ve Tayf film festivallerinde ana jüri üyesiydi. Uluslararası Emmy® jürisindeki ilk Türk oyuncu-yapımcı olan Yeninci, aynı zamanda EFA üyesi ve SY Pictures'ın kurucusudur.