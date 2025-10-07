13. Boğaziçi Film Festivali'nin yarışma başvuruları sona erdi

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl on üçüncüsü düzenlenecek "Boğaziçi Film Festivali", 7-14 Kasım tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileriyle seyircilerini ağırlayacak olan "13. Boğaziçi Film Festivali"nin ulusal ve uluslararası film yarışma kategorileri için başvurular tamamlandı.

Ulusal Uzun Metraj, Uluslararası Uzun Metraj, Kısa Film ve Ulusal Belgesel Film yarışma kategorilerine bu yıl binin üzerinde başvuru yapıldığını açıklayan Festival Başkanı Ogün Şanlıer, "Her geçen yıl Boğaziçi Film Festivali'ne olan ilginin artmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yıl da yoğun sayıda başvuru aldık; bu ilgi, sinemamızın üretkenliğinin ve festivalin uluslararası alandaki etkisinin güçlü bir göstergesi." dedi.

4 ayrı kategoride birbirinden farklı filmler değerlendirilecek!

Binin üzerinde başvurunun yapıldığı yarışmada Ulusal Uzun Metraj En İyi Film Yarışması, 500.000 TL değerindeki Altın Yunus Ödülü'nün sahibi olacak. Ayrıca En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın ve Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Kurgu dallarında da ödüller dağıtılacak. Ulusal Belgesel Yarışması'nda da bu yıl yine En İyi Ulusal Belgesel Film ve Jüri Özel ödülleri verilecek.

Festivalin Kısa Film Yarışması'nda En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film ile En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film ödülleri dağıtılırken, yarışmada yer alan tüm filmler bu yıl da Ahmet Uluçay Büyük Ödülü için aday olacak. Ayrıca festivalin ulusal kısa film yarışmasında yer alan filmlerden biri, İstanbul Medya Akademisi tarafından para ödülüyle desteklenen Genç Yetenek Ödülü'nü kazanacak.

Boğaziçi Film Festivali'nde ödüller 14 Kasım 2025'te gerçekleştirilecek olan kapanış töreninde açıklanacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ile gerçekleşen "13. Boğaziçi Film Festivali" ile ilgili tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere www.bogazicifilmfestivali.com ve festivalin resmî sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.