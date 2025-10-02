13. Boğaziçi Film Festivali'nin yarışma başvuruları uzatıldı

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl on üçüncüsü düzenlenecek "Boğaziçi Film Festivali", 7-14 Kasım tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileriyle seyircilerini ağırlayacak olan 13. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal ve uluslararası film yarışma kategorilerine başvurular 5 Ekim Pazar gününe kadar uzatıldı.

13. yılında 4 ayrı kategoride başvuruların kabul edileceği festivalde, Ulusal Uzun Metraj, Uluslararası Uzun Metraj, Kısa Film ve Ulusal Belgesel Film yarışmaları düzenlenecek.

13. Boğaziçi Film Festivali, yerli ve yabancı yapımlarıyla bu yıl da yarışma heyecanını doruğa çıkarıyor!

1 Ocak 2024'ten sonra tamamlanmış filmlerin katılabildiği yarışmada Ulusal Uzun Metraj En İyi Film Yarışması, 500.000 TL değerindeki Altın Yunus Ödülü sahibi olacak. Ayrıca En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın ve Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Kurgu dallarında da ödüller dağıtılacak Süre kısıtlaması olmadan Türkiye yapımı belgesel filmlerin katılabildiği Ulusal Belgesel Yarışması'nda da bu yıl yine, En İyi Ulusal Belgesel Film ve Jüri Özel ödülleri dağıtılacak.

Festivalin Kısa Film Yarışmasında, En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film ile En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film ödülü dağıtılırken yarışmada yer alan tüm filmler bu yıl da Ahmet Uluçay Büyük Ödülü için de aday olacak. Ayrıca festivalin ulusal kısa film yarışmasında yer alan filmlerden biri İstanbul Medya Akademisi tarafından para ödülüyle desteklenen Genç Yetenek Ödülü'nü kazanacak.

Tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere ise www.bogazicifilmfestivali.com ve festivalin resmî sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.