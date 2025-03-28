13. Boğaziçi Film Festivali'nin yeni tarihleri belli oldu!

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl on üçüncüsü gerçekleştirilen Boğaziçi Film Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle 7-14 Kasım 2025 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 2013 yılından bu yana aralıksız süren yolculuğu ile sinema tutkunlarını bir araya getiren Boğaziçi Film Festivali, Türkiye'nin en dinamik film festivallerinden biri olmaya devam ediyor.

Ulusal ve uluslararası alanda güçlü bir sinema platformu sunan Boğaziçi Film Festivali, dünya sinemasından önemli yapımları Türkiye'deki izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Sektör profesyonelleri için verimli bir ortaklık ortamı sunmaya devam edecek olan festival, film gösterimlerinin yanı sıra özel etkinlikler, söyleşiler ve atölyelerle dolu zengin bir program sinemaseverleri bekliyor.