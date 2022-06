13. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri ödül töreniyle sona erdi

TRT tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen "Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri", TRT Tepebaşı Stüdyolarındaki ödül töreniyle sona erdi.

Etkinlik, ulusal ve uluslararası belgesel gösterimleri ve alanında uzman konukların katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT yöneticileri, basın mensupları ile Türk ve dünya sinemasından davetliler katıldı.

"GERÇEKLERİN İZİNİ BELGESELCİLER SÜRÜYOR"

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, açılış konuşmasında her şeyin bilmekle başladığını, bilmenin çözümün ilk adımı olduğunu söyledi.

İnsanın bildikleri sayesinde çözüme ortak olmaya başladığını ve belgesellerin de bilmeyi sunduğunu dile getiren Sobacı, "Bilmekten bahsederken, bir şeyi daha unutmamak gerekiyor, gerçeği. Çünkü bilmenin esası gerçeği bilmektir. Yaşamın gerçek aksini görebilmektir. Gözden kaçan, gizli kalan veya unutulmuş gerçeklerin izini ise belgeseller, belgeselciler sürüyor." dedi.

İnsan zihnini ve kalbini dinç tutan belgesellerin toplumsal anlamda da kültürel çeşitliliğin anlaşılması ve dünyada olup bitenlerin kavranması bakımından kıymetli olduğunu vurgulayan Sobacı, şunları kaydetti:

"Bugün küresel adaletsizliği net bir şekilde tüm gerçekliğiyle görebildiğimiz yegane içerikler belgesellerdir. Ülkemiz küresel adalet için büyük bir mücadele verirken, biz de belgesellerimizle dünyanın dün ve bugün karşı karşıya kaldığı adaletsizlikleri gözler önüne seriyor, insani yaklaşımı önceliyoruz."

"UNUTMAYIN GERÇEK HAYAT ZAFERLERİN DEĞİL, ANLAMIN VE ADALETİN İKLİMİNDE İLERLER"

Sobacı, ilki 2009 yılında gerçekleştirilen ve 2010'da uluslararası boyut kazanan TRT Belgesel Ödülleri'nin büyük ilgi görerek gelenekselleştiğine dikkati çekti.

Geçen sene Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen 2021 ödüllerin de bu yıl gerçekleştirildiğini, dünyanın farklı noktalarından çok kıymetli belgesellere ev sahipliği yaptıklarını belirten Sobacı, "İki yıl toplamında aldığımız 2 bin 618 başvuru, etkinliğimizin küresel ölçekte gördüğü ilginin açık bir göstergesi. Unutmayın gerçek hayat zaferlerin değil, anlamın ve adaletin ikliminde ilerler. Dünyadaki anlamı ve adaleti büyütmek dileğiyle." değerlendirmesinde bulundu.

79 FİNALİST ARASINDAN SEÇİLEN 24 PROJEYE ÖDÜL VERİLDİ

Yarışmada ödül alan filmleri Feras Fayyad, Hilal Baydarov, Ensar Altay, Andaç Haznedaroğlu, Gökhan Tiryaki, Reis Çelik, Mahmut Fazıl Coşkun, Mehmet Bahadır Er, Serdar Akar ve Zeynep Keçeciler'in de arasında bulunduğu jüri üyeleri seçti.

Toplamda 100'den fazla ülkeden 2 bin 618 projenin başvurduğu yarışmada 79 finalist ödül için yarıştı. Ulusal ve uluslararası yarışmada öğrenci filmleri, profesyonel ve proje destek kategorilerinde toplam 24 proje ödüle layık görüldü.

"13. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri", Uluslararası Filmler Kategorisinde "En İyi Belgesel Film Ödülü"nü "Only The Wind" filmiyle Zofia Kowaleswska, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülünü "A Parked Life" ile Peter Triest, üçüncülük ödülünü ise "After The Rain" ile Jian Fan kazandı.

Yarışmanın Ulusal Profesyonel Kategorisinde "En İyi Belgesel Film Ödülü"nü "Töz" ile Neşe Uğur Nohutçu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülünü "Fatma Kayacı'nın Bilinmeyen Hikayesi" ile Orhan Tekeoğlu, üçüncülük ödülünü de "Herşey Yolunda" ile Muhammet Beyazdağ aldı.

Ulusal Öğrenci Filmleri ve Proje Destek Kategorilerinde ödül alan yönetmenler ise Beyza Yıldır, Gülperi Alkan, Ahmet Keçili, Orhan Dede, Hasan Ete ve Selin Aktaş oldu.

GEÇEN YILIN ÖDÜLLER DE VERİLDİ

"12. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri" Uluslararası Filmler Kategorisinde Radu Ciorniciuc, Waad Al-Kateab ve Edward Watts ile Ruud Lenssen, Ulusal Profesyonel Kategoride Zeki Subaşı, Sami Mermer ve Hind Benchekroun ile Şirin Bahar Demirel ödüle layık görüldü.

Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisinde ödül alan yönetmenler Fatih Ertekin, Harun Köybaşı, Alihan Erbaş ve Yağmur Kartal, Proje Destek Kategorisinde ise Elif Yiğit Aygün, Murat Adıyaman ve Zeki Subaşı oldu.

Amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğin ödül töreni, TRT Belgesel'den de canlı yayınlandı.

"13. ULUSLARARASI TRT BELGESEL ÖDÜLLERİ"

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği, TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri etkinliklerine katılan alanında uzman isimler genç sinemacılarla tecrübelerini paylaştı.

İstanbul'da Atlas Sineması, Grand Pera sinema salonu ve AKM Yeşilçam Sineması'nda halka açık film gösterimleri ve özel seçki filmlerin gösterimi gerçekleştirilirken, programda yönetmenlerle söyleşiler, sinemanın usta isimleriyle paneller ve masterclasslar da yer aldı.

Dünya festivallerinden ödüllerle dönen TRT ortak yapımı "Klondike" filminin yönetmeni Maryna Er Gorbach ve Suriye'deki insanlık dramını gözler önüne seren "For Sama" belgeselinin yönetmeni Waad Al-Kateab'in katılımıyla "Savaşın Kadın Yönetmenleri" paneli gerçekleştirildi.

Sektörden sevilen isimlerin de yer aldığı söyleşilerde görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki, TRT Belgesel Kanal Koordinatörü Cihat Şerif Ağırman, TRT İç Yapımlar Daire Başkanı Kurtuluş Zeydan, TRT Belgesel'de yayınlanan "Ulak", "Sıfır Atık" ve "Ailenin Yeni Üyesi" programlarının sunucuları Serdar Kılıç, Doğan Akdoğan ve Reshad Strık konuşmacı olarak yer aldı.