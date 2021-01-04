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Kültür Sanat

150 yıllık sır! Şinasi'nin mezarının nerede olduğu ortaya çıktı

Tanzimat döneminin en önemli yazarlarından İbrahim Şinasi'nin mezarının, İstanbul Gümüşsuyu'ndaki Ayaspaşa Palas binasının altında kaldığı ortaya çıktı.

04 Ocak 2021 Pazartesi 08:52 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 08:52
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Atatürk Kültür Merkezi’nden (AKM), Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park’a kadar binaların bulunduğu bölge, bir zamanlar ‘Ayaspaşa Mezarlığı’ydı. 16. yüzyılda imara açılan ve Beyoğlu bölgesinin mezarlığı olarak kullanılan alana, 20. yüzyılın başlarına kadar definler yapıldı. Alan, 1934 yılında kamulaştırılınca, mezarlar nakledilmeden binalar yapıldı. Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan ve ilk Türkçe özel gazeteyi çıkaran İbrahim Şinasi de, 1871’de 45 yaşında vefat ettiğinde, buraya defnedilmişti. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Araştırmacı Mehmet Dilbaz, Şinasi’nin mezarının, Alman Konsolosluğu’nun tam karşısındaki Ayaspaşa Palas’ın altında kaldığını ortaya çıkardı.

Tarihçi Mehmet Dilbaz, “Yeni ulaşılan belgelerde Hariciye Nazırı'nın konağının tam karşısına defnedildiği yazılı. Artık mezarının yeri meçhul değil." diye konuştu.

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