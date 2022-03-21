1500 yıllık gizemli keşif! Böylesi daha önce görülmedi: Şimdiye kadar bulunan en büyük miktar

21 Mart 2022 Pazartesi 21:39 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 21:39

İngiltere'deki Grange Çiftliği'de kazı çalışması yapan arkeologlar 1500 yıllık gizemli bir keşfe imza attılar. Diğer metallerden gümüşün çıkarılmasıyla edilen gizemli maddenin litharge olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan maddenin şimdiye kadar keşfedilen ve ele geçirilen en büyük miktar olduğu bildirildi.

1500 YILLIK KEŞİF

İngiltere'nin Gillingham yakınlarındaki Grange Çiftliği'nde bir kazı üzerinde çalışan arkeologlar, 1500 yıllık bir gizem le karşı karşı karşıya geldi. Diğer metallerden gümüşün çıkarılmasıyla ilişkili bir malzeme olan 15 kilogram litharge keşfettiler. Bu, bir İngiliz Roma bölgesinde şimdiye kadar bulunan en büyük miktar olduğu tahmin ediliyor.

Arkeologların normalde Grange Çiftliği gibi bir kırsal yerleşimde bulmayı umdukları miktardan daha fazla olduğu ortaya çıktı. Bu da gümüşün rafine edilmesinin endüstriyel ölçekte gerçekleştiği yönündeki tahminleri doğruladığı düşünülüyor. Ancak kazı ekibi, bu miktarda malzemeyi üretmek için gereken operasyon boyutunu destekleyebilecek herhangi bir altyapı izine rastlamadı.

KAYDA DEĞER MİKTARDA DEĞİL

Ahşaptan inşa edilmiş ve içten üç koridorla bölünmüş dikdörtgen şeklindeki binada bu tür çok işlevli "koridorlu" yapıların, Roma Britanya'sında oldukça yaygın olduğu biliniyor. Hem ev hem de el sanatları için bir yer olarak kullanılmış olabileceği yönünde tahminler üzerinde duruluyor. Ancak arkeologlar binanın bir ucunda küçük çaplı metal işçiliğine dair kanıtlar bulsalar da, keşfedilen taş miktarını üretecek düzeyde değil.

BAŞKA BİR ŞOKU YAŞADILAR

Ekip, taş bir mozoleyi de ortaya çıkardığında başka bir gizemle karşı karşıya kaldı: Genellikle koridorlu binalarda olmayan, Roma villalarında bulunan büyük bir mezar anıtı. 3. yüzyılın sonlarına veya MS 4. yüzyılın başlarına tarihlenen bu anıt, iki katlı bir bina yüksekliğinde ve yakındaki Medway nehrinden görülebilecek büyüklükte. Arkeologlar, Roma Britanya'sındaki mozoleler için çok sıra dışı olan düz kırmızı mozaik karolardan oluşan "mozole" bir zemine sahip olduğunu söylüyor.

Arkeologlar, anıt mezarın kalıntılarının içinde, yaşlı bir kadın cesedinin bulunduğu kurşun kaplı bir tabut buldu. Kadının dişlerinin izotopik analizi, muhtemelen bölgenin yerlisi olduğunu gösterirken, radyokarbon tarihleme, türbenin inşa edildiği sıralarda gömüldüğünü gösteriyor.

KADININ KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Roma Britanya'sında insanların kurşun tabutlara gömülmesi duyulmamış bir şey olmasa da, yaygın bir uygulama değildi. Ekip, kadının o zamanlar yaygın olan herhangi bir kişisel eşya veya mezar eşyası ile gömüldüğüne dair herhangi bir kanıt bulamadığından, keşif de olağandışıydı.

Grange Çiftliği'ndeki keşiflerde çok fazla gizem var. Geç Roma İmparatorluğu döneminde ekonominin gümüş ve altın üzerine kurulu olduğunu, sadece küçük bir kırsal yerleşim olan Grange Çiftliği'nde gümüşün neden bu kadar büyük miktarlarda rafine edildiğini bilmiyor. Sitenin nehre yakınlığı önemli bir faktör olabilir veya bu işlem, İmparatorluğun gözünden uzakta, yasadışı olarak yapılıyordu.

Kazı çalışmaları yapan gruptaki bir arkeolog, "Ayrıca, yaşlı kadının kim olduğuna dair çok az ipucumuz var. Toplumda önemli bir yeri olan önemli biri olduğu açık çünkü mozole gibi önemli bir anıtta kurşun bir tabuta gömülmek kaynak gerektiriyor: para ve emek." şeklinde konuştu.