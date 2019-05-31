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158 yıllık hat tablosu 55 bin liraya satıldı  

“Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri” müzayedesi İstanbul’da yapıldı. Eker Galeri tarafından düzenlenen müzayedede gümüş, porselen, cam ve seramik parçaların yanı sıra Osmanlı levha, yağlık, sedef kakma, kutu, tabak, kaşık gibi 250 parça eser satışa sunuldu.

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 Müzayedede, 1861 tarihli ketebeli, siyah zemin üzerine zerendud tekniği ile Çırçırlı Mehmed Ali Efendi tarafından tatbik edilmiş, 2 satır celi sülüs hatla eski Türkçe beyit yazılı tablo 55 bin liraya satıldı. Bu eser, müzayedede en yüksek meblağa satılan eser oldu. Sami Yetik’in Ankara Kalesi önünde köylüleri resmettiği 1932 imzalı tablosu 50 bin liraya alıcı bulurken, Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin celi talik zerendud levhası 35 bin lirayla satıldı.

´Suriyeli şahıs yolda bulduğu parayı getirince ön yargımdan dolayı ağladım´

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