Mezardan çıkışını orakla engellemişler! 17. yüzyıldan kalma 'kadın vampir'

Polonya'nın Pien köyünde 17. yüzyıldan kalma bir mezarlıkta boğazına orak yerleştirilmiş ve ayak parmağına asma kilit takılmış bir kadın cesedi bulundu.

Arkeologlar, kadının vampir olduğu düşünüldüğü için bu şekilde gömüldüğünü söyledi.

OLAĞANDIŞI BİR DEFİN

Nicholas Copernicus Üniversitesi'nden ekip lideri Profesör Dariusz Poliński, defin şeklinin olağandışı olduğunu söyledi.

Poliński, batıl inançların yaygın olduğu 1600'ler Orta Avrupası'nda vampir sanılan ölülerin dirilmesini engellemek için gömerken çeşitli yöntemler kullanıldığını belirtti.

Poliński, "Ölülerin geri dönmesinden korunmanın yolları, başını veya bacaklarını kesmek, ölüyü ısırmak için yüzünü yere eğmek, yakmak ve bir taşla ezmektir. Bu mezarda ceset orak ile gömülmüş durumda. Orak düz bir şekilde yatırılmamış, boyuna öyle bir şekilde yerleştirilmişti ki, ölen kişi kalkmaya çalışsaydı, büyük olasılıkla başı kesilecek veya yaralanacaktı" dedi.

VAMPİR KABUSU

İskeletin sol ayağındaki asma kilitli ayak başparmağının 'geri dönüşün imkansızlığını' simgelediğini belirtti.

Yapılan araştırmalara göre Doğu Avrupalılar ilk olarak 11. yüzyılda vampirlerden korkmaya ve "bazı insanların öldükten sonra mezardan çıkmanın bir yolunu bulup kan emici canavarlara dönüşeceğine" inanmaya başladı.

Science Alert'ün haberine göre, "vampir salgını" yaşandığı düşünülen 17. yüzyıl Polonyasında olağandışı defin yöntemleri yaygınlaştı.

400 YILLIK MEZARDA 5 VAMPİR İSKELETİ

7 yıl önce de Pien köyüne yaklaşık 200 km uzaklıktaki Drawsko şehrinde 400 yıllık bir mezarlıkta benzer şekilde boğazlarına orak sabitlenerek gömülen 5 "vampir" iskeleti bulunmuştu.

Yaşları 35 ile 44 arasında değişen yetişkin bir erkek ile 35 ile 39 yaşları arasında olan yetişkin bir kadının boğazlarına orak bastırılmış halde bulundu.

Öldüğünde 50-60 yaşlarında olan yaşlı bir kadın, kalçasına orak, boğazına orta boy bir taşla gömüldü.

Her ikisi de iskeletlerin boğazlarına orak yerleştirilmiş iki mezar daha, 30 ila 39 yaşları arasında yetişkin bir kadını ve 14 ila 19 yaşlarında genç bir kızı ortaya çıkardı.

Keşfi yapan araştırmacılar o zaman şunları söyledi:

'Definlere yerleştirildiklerinde, ölenlerin mezarlarında kalacağının ve dolayısıyla canlılara zarar veremeyeceğinin garantisiydiler, ancak ölüleri kötü güçlerden korumaya da hizmet etmiş olabilirler.

Halk bilgeliğine göre orak, doğum yapan kadınları, çocukları ve ölüleri kötü ruhlardan korurdu.

'Ayrıca kara büyü ve büyücülüğe karşı tasarlanmış ritüellerde de rolü vardı.'

Star Gazetesi