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Kültür Sanat

1721 yıllık keşif! Haksız kazancı önlemek için...

Antik çağda haksız kazanç ve fırsatçılıkla mücadele için ürün ve hizmetlere tavan fiyat belirlenmiş. 301 yılında İmparator Diocletianus'un yayınladığı Tavan Fiyatlar Fermanı Afrodisias Antik Kenti'nde sergileniyor.

Akşam Gazetesi22 Mayıs 2022 Pazar 09:43 - Güncelleme:
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Ara Güler'in 1958 yılında tesadüfen keşfettiği Afrodisias Antik Kenti, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Aydın ilindeki önemli ören yerlerinden biri. Geç Helenistik dönemden Erken Bizans'a kadar süren Afrodisias Heykeltıraşlık Okulu'nda üretilen heykel ve kabartmalarla bezeli lahitlerin göz kamaştırdığı Afrodisias Antik Kenti'ne giden ziyaretçilerin bugünlerde en çok ilgi gösterdiği bölüm ise Bazilika ve Fiyat Fermanı. Bazilika'nın mermer panellerle kaplı ön cephesinde M.S. 301 yılında İmparator Diocletianus'un tebliğ ettiği Tavan Fiyatlar Fermanı yazılı.

Afrodisias Antik Kenti'nin tarihi M.Ö. 5000'li yıllara kadar uzanıyor ve ismini tanrıça Afrodit'ten alıyor. İçinde tiyatro, stadyum, Kuzey Agora, Afrodite Tapınağı ve Kilise, Meclis Binası, Hadrian Hamamı gibi bölümler bulunuyor.

HAKSIZ KAZANCA ÖNLEM

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Latince yazılmış olan fermanda Roma dünyasının dört bir yanından gelen 1400 kadar ürün ve hizmet tavan fiyatlarıyla beraber listelenmiş. Oldukça detaylı işçi ve zanaatkar ücretlerinden o devrin sebze, meyve ücretlerine varıncaya kadar belirlenen rakamlar asırlar önce fırsatçılıkla nasıl mücadele edildiğine dair güçlü bir kayıt olarak dikkat çekiyor. Afrodisias Antik Kenti Müzesi müdür yardımcısı Yusuf Yılmaz, haksız kazanç sağlanmasının önüne geçmek için yapılan bu uygulamanın benzerlerine Osmanlı döneminde de rastlandığı bilgisini veriyor.

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